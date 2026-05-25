元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が25日、自身のインスタグラムを更新し、「人生初のゴルフコンペ」でのショットを公開した。

「人生初のゴルフコンペデビューしました」と書き出し、青空の広がるゴルフ場で美脚が際立つミニのゴルフウエア姿のショットを投稿。

「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて…初めましての方ともご一緒するし、コンペというと大人の社交場のような独特の雰囲気を感じていたので、粗相があったらどうしようとか色々考えてしまって！」と参加前は不安もあったという。「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさんと同じ組でまわらせていただき、そのほかのメンバーのお二人も優しくあたたかくて、とっても楽しいあっという間のラウンドでした」と振り返った。

プロ野球の横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一氏との2ショットを披露し、「それにしてもうっちーさん、ドライバーの飛距離がすごすぎたなぁ」と驚きも。「結果は自己ベストタイのスコア なかなかPB更新は難しいですね！笑」とつづった。

サッカー元日本代表の松井大輔氏、石川直宏氏との2ショットもアップし、「スタート前、ダンディな石川さん そして素敵な機会へのお声がけをくださった松井さんと」と紹介した。

フォロワーからは「ゴルフ安奈さんめちゃくちゃ綺麗 一緒にコース回りたいくらいです」「ゴルフウエアも良くお似合いですね」「スタイル抜群でとてもお美しい」などのコメントが届いた。