チームみらいは25日、超党派の社会保障国民会議で議論されている飲食料品の消費減税の対案として、独自の「所得連動型給付」案を発表しました。

チームみらいの掲げる「所得連動型給付」案は、個人年収540万円程度を上限に、年収に応じて給付額を変動させるというものです。

財源の規模を飲食料品の消費税をゼロに減税するのと同規模とした場合、給付額は年間1人当たり最大6万円程度となり、党の試算では年収300万円の単身世帯で年4万円程度、共働きで世帯年収500万の子育て世帯で年10万円程度になるとしています。

また、所得の把握には住民税の課税台帳を活用し、給付方法は公金受取口座に直接振り込むなど、既存の行政インフラを使うことで、法改正をせずに8〜9か月で初回の給付が実現できるとしました。

超党派の社会保障国民会議の実務者協議では、給付付き税額控除導入までのつなぎとして、2年間の飲食料品の消費税率をゼロにする案などが出ていますが、チームみらいは、高所得者ほど恩恵を受けることや、価格転嫁の問題などから物価高対策としての効果に懸念があることなどから、消費減税に反対の姿勢を示してきました。

安野党首は「困っている人に早く厚く確実に届くというところを目指していきたい」と述べ、国民会議の実務者協議で「所得連動型給付」案を議論の俎上にのせたい、との考えを示しました。