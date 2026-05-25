飼い主さんがゲームを始めたら、ワンコがやってきて…？ゲームに集中したい飼い主さんVS構ってほしいワンコの微笑ましい攻防戦が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「本気で邪魔していますね」といった声が寄せられています。

【動画：ゲームをする男性に『構ってほしい』と邪魔をする犬→絶対に集中できない『微笑ましい攻防戦』】

ゲーム中、ワンコが邪魔しにきて…

YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」に投稿されたのは、チワワの「みるく」ちゃんの可愛い行動です。この日、飼い主さんがベッドに寝そべってゲームを始めたら、さっそくみるくちゃんが邪魔しにきたそう。

みるくちゃんが「遊んでないで私に構って！」とばかりに画面をペロッと舐めるので、「ちょっと、アカンアカン」と止める飼い主さん。するとみるくちゃんは画面を舐めるのをやめて、「ごめんね」と飼い主さんのお顔をペロペロ舐めたとか。素直に謝れるなんて、とてもお利口さんですね。

ペロペロ攻撃が止まらない！

みるくちゃんは反省して、もうゲームを邪魔しないでくれるかと思いきや…？どうやら完全に甘えん坊スイッチがオンになったようで、ペロペロ攻撃がエスカレート！飼い主さんはお顔だけでなく耳や首まで舐められまくりで、全然ゲームに集中できなくなってしまったとか。

「構って構って！」と全力で甘えているみるくちゃんはもちろん、「ゲームさせて～」と文句を言っている飼い主さんもなんだかんだ嬉しそう。まるでカップルのようにイチャイチャしている姿が、なんとも微笑ましいです。

最後は飼い主さんの完敗

しばらくしたらみるくちゃんも諦めて大人しくなるかと思いきや、なんと30分経ってもペロペロ攻撃は止まらなかったとか！最終的に飼い主さんは、ゲームを放棄して撃沈…。甘えん坊スイッチが入ったみるくちゃんとの戦いは、飼い主さんの完敗という結果に終わったのでした。

この投稿には「可愛すぎて癒されます」「笑ってしまいました」「遊んでほしいんだよね」「パパさんが大好きなんですね」「全力で邪魔されても許しちゃいますね」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。