飼い主さんが手のひらを差し出すと、自動的に撫でられにくる豆柴さん。思った以上に可愛すぎる行動が話題になっているのです。

思わず何度も見返したくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：手を出すと『自動的に撫でられに来るシステム』を搭載した犬→ピトッと頬を摺り寄せて…可愛すぎる行動】

手を出すと『自動的に撫でられにくる犬』

Xアカウント『@yuzuchan_mame』に投稿されたのは、豆柴「ゆず」ちゃんの可愛すぎる行動。

ほっぺの辺りを飼い主さんに優しく撫でてもらっていたというゆずちゃん。手のひらに身を委ねるようにしてとっても気持ちよさそうな表情を浮かべていたといいます。

思った以上に『可愛すぎる行動』が話題に

飼い主さんが撫でていた手を離して、その形のまま手をゆっくりゆっくり移動させると…。

大急ぎで手を追いかけ、飼い主さんの手のひらにピトッとほっぺを擦り寄せたというゆずちゃん。

撫でて離して、手を移動させて…何度繰り返しても『あ、離れちゃってますよ』とばかりに寄り添いに戻ってきてくれるというのです。

手を出すだけで自動的に撫でられにきてくれるという、最高のシステムが搭載された可愛すぎるゆずちゃんの行動は飼い主さんはもちろんのこと、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「辞めないでよねって感じが可愛い」「このシステム欲しい」「撫でられ待ちの本能」「あまえんぼちゃんかわいい」「なんて可愛いの」「最高のシステム」などの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊で食いしん坊な豆柴の女の子

2023年7月29日生まれのゆずちゃんは、ふわふわ赤毛が自慢の甘えん坊な女の子。とにかく飼い主さんに撫でてもらうのが大好きで、いつまでも抜け切らない赤ちゃん感も魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすゆずちゃんの日常は、豆柴の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yuzuchan_mame」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。