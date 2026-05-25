SIRUP、国際工科専門職大学のCMタイアップ曲「Not AI」MVを公開｜6月よりアジアツアー＆夏フェス出演も控える

SIRUP（シラップ）が5月13日（水）にリリースした新曲「Not AI」（国際工科専門職大学 新テレビCMタイアップソング）のミュージックビデオが公開された。

「Not AI」は急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した一曲。今の時代を象徴するテーマを、SIRUPらしいポップネスとグルーヴで鮮やかに描き出す。

楽曲制作にはALYSA、A.G.O、Jacob Aaron、JYONGRIら国内外のプロデューサー／ソングライターが参加。リフレインするキャッチーなHookとSIRUPの自在なボーカルが楽曲に躍動感をもたらす、高揚感あふれるダンスチューンに仕上がっている。

ミュージックビデオは、「Not AI」のカバーアートも手がけたmaxillaが担当。宇宙船でAIロボットと過ごす日常の中、同じことを繰り返す無機質な状態から、少しずつ自由になっていくSIRUPの姿を描く。

人間ならではの感情や衝動といった“生成できないVibes”を軸に、人間の存在を宇宙へと解き放つようなスケールで描いた映像作品になっている。

SIRUP - Not AI (Official Music Video)

また、昨年9月にリリースされた3rdアルバム「OWARI DIARY」のアナログ盤の発売が6月13日（土）に決定した。スペシャルカラースプラッターの1LPで、見開きジャケット、A2サイズポスターがセットになった特別仕様。現在、予約受付がスタートしているので、ぜひアナログでもSIRUPの音楽を愉しんでみてはいかがだろうか。

SIRUP「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」

なお、SIRUPは6月よりアジアツアー「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」を開催。本ツアーは昨年9月にリリースした3rd Album「OWARI DIARY」を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催したライブハウスツアー「SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”」のアジアステージとなる。

日本で描き進めてきた“DIARY”の続章を、アジアのステージへとつないでいくツアーで、今回はSIRUPの音楽をバンド編成で届ける。各公演でのオープニングアクトやフィーチャリングゲスト出演も決まっており、各地それぞれ見どころの違うアジアツアーとなる。

「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」

その他にも、SIRUPは8月14日（金）には『RISING SUN ROCK FESTIVAL（ライジング・サン・ロックフェスティバル）2026 in EZO』、8月15日（土）16日（日）には『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』への出演が決定。国内の大型夏フェスでの活躍も期待される。

【リリース・ライブ情報】

SIRUP「Not AI」2026.05.13 ReleaseLink：https://asab.lnk.to/NotAI SIRUP「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」＊12インチアナログ盤2026.06.13 Release

価格: 5,500円＋税仕様: 1LP(SPECIAL SPLATTER VINYL) / A2ポスター付ゲートフォールド / 33RPM予約受付URL：https://x.gd/djdhA

TRACKLIST：A1. UNDERCOVER feat. Ayumu ImazuA2. LOCATIONA3. KIRA KIRAA4. GAME OVERA5. INTO YOUA6. CHEESE CAKE feat. Zion.T

B1. PARADISEB2. OUR HEAVEN feat. Daichi YamamotoB3. RENDEZVOUS feat. hard lifeB4. TOMORROWB5. 今夜 「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」詳細https://x.gd/sfFbB