東北絆まつりがきのうとおととい、岩手県で行われました。会場には東北６県のまつりとグルメが勢ぞろいし、多くの人でにぎわいました。

【写真を見る】寒～いなか、行列を作った山形名物“芋煮”! 各地のグルメも楽しめる「東北絆まつり」 大盛り上がりの一日に!

東北６県を代表するまつりが一堂に会する東北絆まつり。

岩手県盛岡市中央通りのパレード会場のほか、盛岡城跡公園に設けられたメイン会場ではまつりの演舞などが披露されました。

■各地のグルメも大集合！なかでも行列だったのは…！？

また、もりおか歴史文化館前の広場には、青森の名物「バラ焼き」や秋田のご当地グルメ「しょっつる焼きそば」「ババヘラアイス」など、東北各地から集まった自慢のグルメがずらりと並びました。

なかでも朝から長い行列ができていたのは、山形名物「芋煮」のブースです。きのうの会場周辺は気温が上がらず肌寒い一日となり、訪れた人たちは湯気が立ち上る芋煮を堪能していました。

来場者「山形名物だということで、きょう寒いですし、さっそく買いました。すごくおいしいです」

来場者はまつりだけでなく「食」を通じても東北が一体となった魅力を体感していました。