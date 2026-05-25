テレビなどでお馴染みの俳優・別所哲也さん。

芸術を志す学生たちに、これまでの経験を伝える特別授業を行いました。熱気あふれる教室にお邪魔してきました。

【写真を見る】俳優・別所哲也さんが客員教授として大学で講義 実践交えた授業に学生も積極的! 別所さん「一緒に新しい景色を見れたら良い」（山形）

俳優の別所哲也さんは、先月、東北芸術工科大学のデザイン工学部客員教授に就任しました。

着任後、初めてとなる授業には学部を越えたおよそ２０人が参加しました。

参加者は俳優を志す学生だけではありません。

美術を学ぶ学生「自画像を絵として描いてきて、自分のあらわし方や見せ方、人体の流れ的な構造的なところとパフォーマンスの両方を学べたら」

■別所さんが学んだ演劇論などを披露！

別所さんはこれまでに学んだ演劇論などを惜しみなく披露します。

東北芸術工科大学 別所哲也 客員教授「今自分がワクワクしていること、大好きなこと、ちょっと遠ざけていること、それが何なのか確認するところから、実は表現とか俳優の仕事とかエンターテインメントが始まっている」

矢野秀樹アナウンサー「別所さんの講義が終わりました。学生が壇上にあがりました。この後、どんな授業が展開されるんでしょうか」

■いよいよ実践です！

最初は緊張していた学生たちも、このように別所さんに鼓舞されて積極さが増していきます。

講義の中では、映画や舞台をより楽しめる視点がたくさんありました。

通常、カメラで撮影する時、「アップ」というとズームして寄ることが多いですよね。舞台上だとこんな演出もあるんです。

■舞台上の「アップ」とは

東北芸術工科大学 別所哲也 客員教授「しゃべってしゃべって引くことでまわりを全部裏にする」





役者が横一列に並び、全員が正面を向く。全員が客に背を向け、真ん中の人物だけが後ろへ下がる。すると正面を向いている役者に自然と観客の目線が集まる。

これが、舞台上での「アップ」という演出です。

美術を学ぶ学生「立ち位置によって全然印象が変わっているのを見て、普段何気なく見ていた舞台とか映画とかでもそういうのが効果的に使われているのが分かっておもしろかった」

東北芸術工科大学 別所哲也 客員教授「みなさんすごく積極的で自分が感じていることを素直に表現してくれるので、楽しかったし嬉しかった」

「これからの表現の未来地図というか映画、映像、演劇を耕していって一緒に新しい景色を見れたら良い」

■別所さんからみなさんへメッセージ

東北芸術工科大学 別所哲也 客員教授「人はどれだけ心を動かしたか、何かを感じたか、どう動き出したか、アクションしたか。心を動かし感じて動き出す感動が人生にいくつあったかが宝物。みなさんもそうであってほしい」

矢野アナウンサーも別所さん出演の舞台に心動かされた１人。

（こちら、別所さんが出演された舞台のパンフレット。思わず愛があふれちゃいました）





矢野アナウンサー「皆さんも感動ある人生を過ごしていきましょう」

今後、どんな新しい景色を見せてくれるのか注目です。



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