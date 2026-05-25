北海道江別市の公園で、男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。



札幌地裁前から中継です。



法廷に流された暴行時の音声を被告人はどのように聞いていたのでしょうか。



午前１０時半から始まった裁判は、先ほど午後５時前に終了しました。



午後から行われた証拠調べでは、長谷さんが暴行を受けているときに録音した当時の音声が流れました。





当時の暴行の激しい音とともに、長谷さんのうめき声、そして「ごめんなさい」と何度も謝る声、それを笑う共犯者の声などが２０分近く流れました。裁判冒頭から終始表情を崩さず落ち着いていた川村被告は、音声を聞きながら鼻をすすり、涙を浮かべていました。また、裁判の休廷中など笑顔を見せていた滝沢被告も、険しい表情で音声を聞いていました。さらに、犯行後のグループラインの内容も証拠として公開され、『解散したときは生きてたよね』、長谷さんが見つかった場所について『草むらからコンクリートに移動していたんだね(笑)』などと、亡くなった長谷さんを笑うような内容もありました。そして、川村被告が警察に出頭する際に『ラインのトーク履歴消してね』などと少年らに指示する内容もありました。２６日は主犯格とされている川口被告が証人として出廷する予定です。