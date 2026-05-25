社会インフラの整備や災害時の復旧対応など、私たちの暮らしを支える建設業界。

人手不足が続く中、持続可能な建設業の在り方検討する協議会で担い手確保などのための提案書が25日、まとまりました。産官学がともに建設業への提案を取りまとめるのは石川県内で初めてです。

金沢建設業協会・真柄卓司会長「新卒の方、もしくは中途の方が何を基準に職を選んで、どういうことを気にしているのか、そういうところをもう少し深掘りをして、それに合う取り組みをしていかないと」

金沢市役所で開かれた協議会には、建設業の各団体や教育機関、行政の担当者が出席し、将来的な担い手確保やデジタル技術を活用した労働環境の改善など具体的な取り組み案を議論しました。

金沢市内で建設業で働く人はピーク時の1996年に比べ3割も減少

金沢市内の建設業で働く人の数は、ピーク時の1996年に比べ25年間でおよそ3割減少しています。

年齢構成をみても、55歳以上が33.1%、30歳〜54歳が54.5%、29歳以下が12.4%と、高齢化が進んでいる状況です。

こうした課題を解消するため、提案書では業界の魅力向上と発信力強化で担い手を確保するほか、公共事業の書類作成業務の負担削減などが基本方針として盛り込まれました。

金沢建設業協会・真柄卓司会長「問題意識を共有して、取り組みを共有できたことは非常に大きなこと。これで終わりではなくて、あくまでスタートラインに立ったという気持ちで、今後も街を守るために建設業をしっかりと守っていきたい」

協議会では6月上旬に村山市長に提案書を提出することにしています。市や町レベルで建設業の持続性確保に向けた提案書をまとめるのは石川県内では初めてです。