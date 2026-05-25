日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２５日、東京・両国国技館で開かれた。会合後に大島理森（ただもり）委員長が会見し、夏場所で２横綱２大関ら多くの休場者が出たことを踏まえ、協会に分析と対応を求めたことを明らかにした。

２４日に千秋楽を迎えた夏場所は横綱・大の里、大関・安青錦が全休。場所中に横綱・豊昇龍、大関・琴桜、小結・高安らが休場し、千秋楽は役力士９人のうち５人が不在となった。横審では総意として「この姿、この問題について本当に残念である」と伝え、八角理事長（元横綱・北勝海）からは「大変申し訳ございませんでした」と謝罪があったという。

大島委員長はその上で「横審の委員の皆様方から強い相撲の戦いが薄れていくと、相撲全体の人気がどうなるか心配ですというご意見もあった。なぜ休場が多かったのか。各部屋でそれぞれのけがに対する対応というのはあるとは思いますが、協会全体として今の時代の若い力士の皆様方の身体、メンタルの面において分析し、いろんな制度を含めて研究していただきたい」と求めたと語った。

また、休場の両横綱にも言及。「大の里関と豊昇龍関、新たな大豊時代を期待すると申し上げたことがある。その期待は今もある。横綱としての責任を果たせる体作りをすることも、また横綱の責任。名古屋場所で頑張っていただきたい」と奮起を求めた。

優勝した小結・若隆景については「けがを乗り越えて２５場所ぶりの優勝をした姿に、皆さんが立派であったと」と称賛が集まったと説明。大関以上で唯一皆勤し、優勝決定戦で敗れた霧島も「最後まで大関の名目を果たしていただいた」とたたえ、来場所の綱取りの可能性については「次の場所を見なければ分かりません。理事長はじめ理事会の皆様方がどう判断されるかということもある」と話すにとどめた。