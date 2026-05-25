昨季限りで現役を引退した元オリックスの福田周平氏（３３）が２４日、兵庫・淡路市内の「Ａｗａｊｉ Ｎａｔｕｒｅ Ｌａｂ＆Ｒｅｓｏｒｔ」で「新玉ねぎ収穫＆“周平ファーム”お手伝い体験」というイベントを開催した。

新玉ねぎは淡路島名物。福田氏と同じ畑に入って、農作業を体験できるというまたとない機会とあって、この日は午前と午後の２回に分けて、抽選で選ばれた計４０名が参加した。

「ランチ＆トークショー」ではフリーアナウンサーの田中大貴氏との楽しいトークで、ファンを沸かせた。

中でも、「Ａｗａｊｉ Ｎａｔｕｒｅ Ｆａｒｍ産の新玉ねぎの袋詰めで１ｋｇを目指すチャレンジ」は、抜群の盛り上がりを見せた。「ピタリ賞」こそ出なかったものの、親子で９９０ｇと１０１０ｇという「ニアピン賞」が出たため、福田氏のサイン入りバットと打撃用手袋が贈られ、参加者からは笑みが広がった。

この春から、パソナ農援隊のサポートを受け、「Ａｗａｊｉ Ｎａｔｕｒｅ Ｌａｂ＆Ｒｅｓｏｒｔ」内で「すーへーふぁーむ」と銘打ち、農作業を始めた福田氏。今後もファンとともに、淡路島の魅力を広く発信していく構えだ。