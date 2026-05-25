噴水で遊ぶ子ども達は、半袖に短パン姿です。

【写真を見る】“ハトも日陰にとどまる暑さ” 熊本市で33.5℃で7月下旬並み 5月の真夏日が最多タイ記録に

今日の熊本市は、7月下旬並みの暑さとなりました。

気象予報士「真夏のような強い日差しが照りつけています。日なたは特に暑いです。ハトたちも日陰に集まっています」

少しでも日差しを避けたいのは、ハトもヒトも同じのようです。

暑さで「体調管理が難しい」

今日（5月25日）の最高気温は、熊本市で33.5℃、甲佐町で33.8℃まで上がり、今年一番の暑さとなりました。

熊本市の街頭で――

「肌が焼けるので日傘がないと。すごく暑いです。すでにこの時点で」

「暑いです。もう耐えられないです」

「耐えがたい。急に暑くなって体調管理が難しい」

5月の真夏日 最多タイ記録に

熊本市は今日（25日）で、今月10日目の真夏日となり、1890年の統計開始以来、5月の真夏日の日数としては、これまでで最も多かった2013年に並びました。

今週は週末にも真夏日が予想されていて、5月の記録を更新しそうです。