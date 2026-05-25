【新書大賞】今年は『カウンセリングとは何か―変化するということ』が大賞に！ トップ5をご紹介！
中央公論新社が主催する「新書大賞」は、1年間に刊行されたすべての新書から、その年「最高の一冊」を選ぶ賞。審査員の選んだ外さないラインナップの中から、トップ5を紹介します！
ケアと編集
■第一位 カウンセリングとは何か―変化するということ
価格：499円(68％OFF！)
カウンセリングとは何か―変化するということ
「新書大賞2026」大賞受賞！
人生の変わる場所──。
カウンセリングが、いま社会へとひらかれる。臨床心理学の歴史に打ち立てられた、新たな金字塔。
■第二位 ユダヤ人の歴史―古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで
価格：1,164円
ユダヤ人の歴史―古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで
ユダヤ教を信仰する民族・ユダヤ人。
学問・芸術に長けた知力、富のネットワーク、ホロコーストに至る迫害、アラブ人への弾圧――。
五大陸を流浪した集団は、なぜ世界に影響を与え続けているのか。
古代王国建設から民族離散、ペルシア・ローマ・スペイン・オスマン帝国下の繁栄、東欧での迫害、ナチによる絶滅計画、ソ連・アメリカへの適応、イスラエル建国、中東戦争まで。
三〇〇〇年のユダヤ史を雄大なスケールで描く。
■第三位 福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会
価格：1,294円
福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会
アメリカにおける福音派の巨大な存在感は、近年よく言及される。しかし、彼らはどのように影響力を拡大し、トランプ大統領の誕生や再選、あるいは政治的・文化的闘争に関係していったのか。本書は、第二次世界大戦後のアメリカの軌跡を、福音派とその背景にある終末論に着目して描き出す。そこからは大統領の政治姿勢はもとより、中絶や同性婚、人種差別、イスラエルとの関わりなど多くの論点が見えてくる。
■第四位 ケアと編集
価格：1,056円
ケアと編集
もはやこれまでと諦めてうなだれたとき，足元にまったく違うモノサシが落ちている．与えられた問いの外に出てみれば，あらふしぎ，あなたの弱さは克服すべきものじゃなく，存在の「傾き」として不意に輝きだす──．〈ケアをひらく〉の名編集者がみんなの弱さをグッと後押し．自分を変えずに生きやすくなる逆説の自他啓発書．
■第五位 過疎ビジネス
価格：1,100円
福島県のある町で、「企業版ふるさと納税」を財源に不可解な事業が始まろうとしていた。著者の取材から浮かび上がったのは、過疎にあえぐ小さな自治体に近づき公金を食い物にする「過疎ビジネス」と、地域の重要施策を企業に丸投げし、問題が発生すると責任逃れに終始する「限界役場」の実態だった。福島県国見町、宮城県亘理町、北海道むかわ町などへの取材をもとに、著者は「地方創生」の現実を突きつけていく。本書は「新聞労連ジャーナリズム大賞」受賞の河北新報の調査報道をもとに、さらなる追加取材によって新たに構成、「コンサル栄えて、国滅ぶ」実態を暴く。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月25日12時現在のものです。
ケアと編集
■第一位 カウンセリングとは何か―変化するということ
価格：499円(68％OFF！)
カウンセリングとは何か―変化するということ
「新書大賞2026」大賞受賞！
人生の変わる場所──。
■第二位 ユダヤ人の歴史―古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで
価格：1,164円
ユダヤ人の歴史―古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで
ユダヤ教を信仰する民族・ユダヤ人。
学問・芸術に長けた知力、富のネットワーク、ホロコーストに至る迫害、アラブ人への弾圧――。
五大陸を流浪した集団は、なぜ世界に影響を与え続けているのか。
古代王国建設から民族離散、ペルシア・ローマ・スペイン・オスマン帝国下の繁栄、東欧での迫害、ナチによる絶滅計画、ソ連・アメリカへの適応、イスラエル建国、中東戦争まで。
三〇〇〇年のユダヤ史を雄大なスケールで描く。
■第三位 福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会
価格：1,294円
福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会
アメリカにおける福音派の巨大な存在感は、近年よく言及される。しかし、彼らはどのように影響力を拡大し、トランプ大統領の誕生や再選、あるいは政治的・文化的闘争に関係していったのか。本書は、第二次世界大戦後のアメリカの軌跡を、福音派とその背景にある終末論に着目して描き出す。そこからは大統領の政治姿勢はもとより、中絶や同性婚、人種差別、イスラエルとの関わりなど多くの論点が見えてくる。
■第四位 ケアと編集
価格：1,056円
ケアと編集
もはやこれまでと諦めてうなだれたとき，足元にまったく違うモノサシが落ちている．与えられた問いの外に出てみれば，あらふしぎ，あなたの弱さは克服すべきものじゃなく，存在の「傾き」として不意に輝きだす──．〈ケアをひらく〉の名編集者がみんなの弱さをグッと後押し．自分を変えずに生きやすくなる逆説の自他啓発書．
■第五位 過疎ビジネス
価格：1,100円
福島県のある町で、「企業版ふるさと納税」を財源に不可解な事業が始まろうとしていた。著者の取材から浮かび上がったのは、過疎にあえぐ小さな自治体に近づき公金を食い物にする「過疎ビジネス」と、地域の重要施策を企業に丸投げし、問題が発生すると責任逃れに終始する「限界役場」の実態だった。福島県国見町、宮城県亘理町、北海道むかわ町などへの取材をもとに、著者は「地方創生」の現実を突きつけていく。本書は「新聞労連ジャーナリズム大賞」受賞の河北新報の調査報道をもとに、さらなる追加取材によって新たに構成、「コンサル栄えて、国滅ぶ」実態を暴く。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月25日12時現在のものです。