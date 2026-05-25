サッカー日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）の招集効果を力説した。

吉田は北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の国内壮行試合となるアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に伴う活動に参加できないＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）に代わり、同試合までという形で３年半ぶりに代表復帰した。

長友は２５日に千葉市内で始動した日本代表のトレーニングに、吉田らとともに参加。練習後、Ｗ杯３大会を戦った盟友について「お互いしぶといな、またここで会ったのかと。彼とは苦しいこともともに経験しているので、それを乗り越えて今がある。兄弟が来た感覚。キャプテンとして引っ張ってきた存在感は、会った瞬間からある。そのオーラに触れてすごくうれしかった」と喜んだ。

吉田が森保ジャパンに与える効果については「経験は段違い。五輪３回、Ｗ杯も３回でしょ。そんな選手は日本に誰一人いない。あとは米国に精通しているところで、環境の部分だったり、時差とか移動のところをみんな聞いていたので、かなり大きい」とプラス材料を挙げた。

また、自身のプレー面については「練習をしっかりできている。ケガのところもいい状態に仕上がっている。１００％できる感じ。ピッチに入ったら、対人を含めてやれる自信がある。ウイングバックは攻撃的な選手が多い。そこで守備は１対１で絶対に負けない特長が生きる時がくる。そこは見せます」と自信をにじませた。