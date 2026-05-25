パンプキンポテトフライ・カムバックの「今1番行ってみたい場所」に恋愛経験豊富な美女が好印象「デートしたい」【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/05/25】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、21日深夜に放送された。お笑いコンビ・パンプキンポテトフライのカムバックが、恋愛経験豊富な美女から恋愛戦略をジャッジされた。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
「マッチングアプリの自己紹介コメント」というお題で、都築とパンプキンポテトフライがそれぞれ発表。誰の自己紹介が1番良かったか聞かれると、きこはカムバックを指名して「マッチングしました」とアプリだったらマッチングするほどかなり好印象であることを告白。カムバックが「今1番行ってみたいのは裁判の傍聴です！」と書いていたことから「私も今1番裁判の傍聴に行ってみたいので、デートしたい」と明かし、菊地からは「2人で行ったら危ないから3人で行かない！？」と“保護者付きデート”を提案されていた。
そんなカムバックは、マッチングアプリに実際に登録していた過去があるそうで「全然マッチングしなかった時に、裁判の傍聴のことを書いたらきこさんのような行ってみたい女性から連絡が結構来たので、今回も入れてみた」と実体験エピソードであったことが明らかになると、スタジオからも「戦略だ！」と感嘆の声が。しかし、みなみかわから実際に裁判の傍聴に行ったことがあるのか聞かれると、カムバックは「ないです」と即答し、「1番やらしい戦略じゃん！」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
◆カムバック、恋愛経験豊富美女から好印象
「マッチングアプリの自己紹介コメント」というお題で、都築とパンプキンポテトフライがそれぞれ発表。誰の自己紹介が1番良かったか聞かれると、きこはカムバックを指名して「マッチングしました」とアプリだったらマッチングするほどかなり好印象であることを告白。カムバックが「今1番行ってみたいのは裁判の傍聴です！」と書いていたことから「私も今1番裁判の傍聴に行ってみたいので、デートしたい」と明かし、菊地からは「2人で行ったら危ないから3人で行かない！？」と“保護者付きデート”を提案されていた。
そんなカムバックは、マッチングアプリに実際に登録していた過去があるそうで「全然マッチングしなかった時に、裁判の傍聴のことを書いたらきこさんのような行ってみたい女性から連絡が結構来たので、今回も入れてみた」と実体験エピソードであったことが明らかになると、スタジオからも「戦略だ！」と感嘆の声が。しかし、みなみかわから実際に裁判の傍聴に行ったことがあるのか聞かれると、カムバックは「ないです」と即答し、「1番やらしい戦略じゃん！」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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