ハンズ渋谷、11月で営業終了発表 48年の歴史に幕下ろす「賃貸借契約の満了に伴い」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/25】生活雑貨チェーンを展開する株式会社ハンズは5月25日、賃貸借契約の満了に伴い、2026年11月をもって「ハンズ渋谷店」の営業を終了することを発表した。
【写真】Snow Manメンバー「オーラがレベチ」渋谷降臨ショット
同社は「ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ」と題した文書を公開。「賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。」と報告し、「1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の『生活文化の創造』をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます」と感謝を伝えた。
さらに「ハンズ渋谷店が培ってきたリアル店舗ならではの『ワクワクするお買い物体験』という私たちの原点、そしてスタッフ一人ひとりの熱い思いは、店舗という形が無くなっても決して消えることはありません」とした上で、最後には「この48年間の大切な財産を全国のハンズ、新たなハンズへとしっかりと引継ぎ、これからもお客様の期待を超える『ソウゾウ』と『ワクワク』を生み出し続けてまいります。 ハンズ渋谷店は最終営業日まで、ハンズらしく、全力で『お買い物体験の楽しさ』をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください」と締めくくった。（modelpress編集部）
ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ
株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。 1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の「生活文化の創造」をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。 ハンズ渋谷店が培ってきたリアル店舗ならではの「ワクワクするお買い物体験」という私たちの原点、そしてスタッフ一人ひとりの熱い思いは、店舗という形が無くなっても決して消えることはありません。 この 48 年間の大切な財産を全国のハンズ、新たなハンズへとしっかりと引継ぎ、これからもお客様の期待を超える「ソウゾウ」と「ワクワク」を生み出し続けてまいります。 ハンズ渋谷店は最終営業日まで、ハンズらしく、全力で「お買い物体験の楽しさ」をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Manメンバー「オーラがレベチ」渋谷降臨ショット
◆ハンズ渋谷、11月で営業終了
同社は「ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ」と題した文書を公開。「賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。」と報告し、「1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の『生活文化の創造』をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます」と感謝を伝えた。
◆公式全文
ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ
株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。 1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の「生活文化の創造」をお手伝いしてまいりました。 これまで賜わりました温かいご愛顧とご支援に対し、すべてのお客様、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。 ハンズ渋谷店が培ってきたリアル店舗ならではの「ワクワクするお買い物体験」という私たちの原点、そしてスタッフ一人ひとりの熱い思いは、店舗という形が無くなっても決して消えることはありません。 この 48 年間の大切な財産を全国のハンズ、新たなハンズへとしっかりと引継ぎ、これからもお客様の期待を超える「ソウゾウ」と「ワクワク」を生み出し続けてまいります。 ハンズ渋谷店は最終営業日まで、ハンズらしく、全力で「お買い物体験の楽しさ」をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】