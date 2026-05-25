Dr.G×長場雄が話題♡夏に使いたい限定スキンケアをチェック

夏に向けてスキンケアを見直したくなるこの季節に、見逃せないコラボが登場します♡韓国No.1スキンケアブランド*¹として支持を集めるDr.G（ドクタージー）が、人気アーティスト・長場雄さんと初コラボ。5月29日（金）から始まるQoo10メガ割では、限定デザインのスキンケア5種に加え、ここでしか手に入らないノベルティもラインナップ。毎日使うものだからこそ、機能性もときめきもどちらも叶えたい女性にぴったりです♪

長場雄さんの世界観をまとった限定デザイン

今回のテーマは“Dr.Gの肌悩み相談所”。日々の肌悩みに寄り添うDr.Gと、シンプルな線で温かな世界観を描く長場雄さんが出会い、特別感たっぷりの限定エディションが完成しました。

ラインナップは全5種類。

レッドブレミッシュクリアスージングクリーム

価格：70mL／3,040円

レッドブレミッシュクリアモイスチャークリーム

価格：70mL／3,040円

グリーンマイルドアップサンプラス SPF50+ PA++++

価格：35mL／1,485円

ブライトニングアップサンプラス SPF50+ PA+++

価格：35mL／1,485円

レッドブレミッシュスージングアップサン SPF50+ PA++++

価格：35mL／1,485円

カラー展開はパッケージごとに異なり、ブランドらしいグリーンやピーチ系のやわらかなトーンに、長場さんの描き下ろしイラストが映えるデザイン。洗面台やポーチにあるだけで気分まで上がりそうです♡

*¹韓国のダーマ基礎化粧品市場の市場シェア率1位のドクタージー、事業部ビューティーパネルサービス、15～65歳の韓国女性11,000人対象、23.09.11～24.09.08

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夏前にそろえたい人気アイテムをチェック

レッドブレミッシュクリアスージングクリームは、みずみずしいジェルクリームでうるおいをチャージ。軽やかなのにしっとり感が続き、暑くなる季節にも心地よく使えます。

しっかり保湿派には、レッドブレミッシュクリアモイスチャークリームがおすすめ。乾燥によるゆらぎが気になる肌にも頼れる存在です。

UVアイテムも充実。ノンケミカルで人気のグリーンマイルドアップサンプラス、自然にトーンアップしてくれるブライトニングアップサンプラス、みずみずしい使用感のレッドブレミッシュスージングアップサンまで、その日の気分や肌状態で選べるのもうれしいポイント。

さらにQoo10メガ割では、クリーム1+1セット6,080円→2,860円、日焼け止め1+1セット5,300円→1,990円など、お得なセットも多数。夏支度をまとめて始めたい人にぴったりです。

限定ノベルティも見逃せない♡

今回の楽しみはスキンケアだけではありません。クリーム1+1セット購入で先着でもらえる長場雄さん描き下ろしイラスト刺繍入りハンカチは、やさしい雰囲気がとても素敵。

さらに、Qoo10メガ割期間中にDr.G製品を6,000円（税込）以上購入すると、限定付箋ノートセットをプレゼント。毎日使えるアイテムだからこそ、コレクションとしても欲しくなるかわいさです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※Qoo10メガ割開催期間：2026年5月29日（金）17:00～6月10日（水）23:59

夏の肌を心地よく守る限定コラボ♡

実力派スキンケアとして愛されるDr.Gに、長場雄さんの感性が重なった今回だけのスペシャルエディション。

肌をいたわる心地よさはもちろん、毎日目にするたびに気分まで明るくしてくれるデザインが魅力です。

紫外線や乾燥が気になるこれからの季節、自分の肌にやさしく寄り添うアイテムを選んでみてはいかがでしょうか♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。