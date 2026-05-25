兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件。以前、隣の家に住んでいた男が指名手配されましたが、男は事件の発覚前に警察官に「人を殺した」と話していたことが分かりました。

黒い帽子に黒縁メガネ、マスク姿の男。殺人の疑いで全国に指名手配されている住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。

今月19日、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのがみつかり、警察はおととい、次女の千尋さんに対する殺人容疑で大山容疑者の逮捕状をとり、きのう公開捜査に踏み切りました。

10年ほど前まで田中さんの家の南隣の家に住んでいたことが分かっている大山容疑者。

大山容疑者と小中同級生

「正直びっくりというか、驚きのほうがすごい。おとなしい感じ。めったにきれることはなかった」

田中さん親子は今月13日ごろに殺害されたとみられ、今月19日に遺体がみつかりました。しかし、事件発覚前…

遺体がみつかる3日前の今月16日、兵庫県高砂市内の交番に歩道で寝ている人がいると通報があり、駆けつけた警察官が大山容疑者に話しかけました。その際、大山容疑者は…

大山容疑者

「人を殺した」

その後、警察署で話を聞きましたが、話の内容に具体性がなかったため、警察官が居住歴のあったたつの市の事件現場近くまで車に乗せて送り届けたといいます。

その翌日の朝、たつの市の事件現場の近くで…

大山容疑者とみられる人物を目撃 近隣住民

「ちょっと小刻みに体が動いている。体の動きからすると、寒さによる震えみたいな感じに見えて」

この男性によると、自宅の玄関先に大山容疑者とみられる人物が座り込んでいたといいます。

大山容疑者とみられる人物を目撃 近隣住民

「立ち上がれない。『手貸そうか？』と言っても『いいです』と。じーっと座っているから『いっぺん立とう』と言って無理やり立たせても、立つのもやっと。勢いつけて立たないとだめなような感じで、ずっとカバンを抱えてブルブル震えながら立ち上がって」

大山容疑者は身長およそ160センチのやせ型で、警察は情報提供を求めています。

【情報提供】

兵庫県警たつの警察署：0791−63−0110