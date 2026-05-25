アメリカのトランプ大統領が「最終段階」にあるとしていたイランとの戦闘終結をめぐる交渉。トランプ氏は24日になって「時間は我々の味方だ」などと合意を急がないよう指示したと明らかにしました。

トランプ大統領

「秩序を保ちながら建設的な方法で進められている。時間は我々の味方だ」

イランとの交渉についてSNSでこのように述べたトランプ大統領。「代表団に急いで合意するなと指示している」と明らかにしました。

アメリカ軍によるイランの港湾封鎖に関しても「合意が成立し、署名されるまでは全面的に維持する」「双方は時間をかけて正しくやらなければいけない」としています。

そして、核開発問題についてはこう強調しました。

トランプ大統領

「イランは“核兵器や爆弾を開発・調達できない”と理解しなければならない」

これに先立ちニューヨーク・タイムズは政府当局者の話として、「ホルムズ海峡を開放することや、イランが保有する高濃縮ウランを処分することで双方が基本合意した」と報道。

ただ、最終合意に向けてはトランプ氏とイラン側の最高指導者の承認が必要で、手続きには数日かかる可能性があるとしています。

また、イランの濃縮ウランをどのように処分するかについても交渉が続いているということです。

アメリカ ルビオ国務長官

「（トランプ）大統領は悪い取引は決してしない。他の方法を検討する前に、外交の成功を最大限追求していく」

ルビオ国務長官は25日、「イランの回答までには少し時間がかかるだろう」との見方を示しました。

一方、イラン側はさきほど。

イラン外務省 バガイ報道官

「多くの議題について結論に達したが、それは合意の署名が近いことを意味するものではない」

イラン外務省の報道官は「イランは戦闘終結について話し合っているが、核問題は議論していない」と主張。「アメリカ側が立場を変えるため、その度に問題が起きている」としたうえで、「合意が間近に迫っていると断言できる者はいない」と強調しています。