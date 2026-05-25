【クロスワードクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通するひらがなは？ ヒントはお金の管理
最近、なんとなく頭がぼんやりすることはありませんか？ そんなときには、すきま時間で手軽に挑戦できる言葉のパズルが効果等 的です。記憶をたどりながら空欄を埋めて、脳を心地よく刺激してみましょう！
・こ・□・ほ・□（横の言葉）
・ど・□・ろ（縦の言葉）
ヒント：「銀行で開設するもの」を思い浮かべてみましょう。
答えを見る
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▼解説
こうざ（口座）
こうほ（候補）
どうろ（道路）
完成した単語は、お金の管理に欠かせない「こうざ（口座）」、選考などの対象となる「こうほ（候補）」、環境 や日常生活の移動を支える「どうろ（道路）」の3つでした。今回は全ての空欄に同じ「う」が入るパターンでしたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・こ・□・ざ（縦の言葉）
・こ・□・ほ・□（横の言葉）
・ど・□・ろ（縦の言葉）
ヒント：「銀行で開設するもの」を思い浮かべてみましょう。
答えを見る
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正解：「う」正解は「う」でした。
▼解説
こうざ（口座）
こうほ（候補）
どうろ（道路）
完成した単語は、お金の管理に欠かせない「こうざ（口座）」、選考などの対象となる「こうほ（候補）」、環境 や日常生活の移動を支える「どうろ（道路）」の3つでした。今回は全ての空欄に同じ「う」が入るパターンでしたが、スムーズにひらめいたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)