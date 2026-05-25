新潟県警は、2025年間の拾得物取り扱い状況を発表しました。



高額な現金から珍しい昆虫まで…拾得物は2024年より増加して約28万件。拾得現金は2億9千万円にのぼるということです。



現金の中で特に高額だったのは「1800万円の落とし物」。こちらは事業所の敷地内で関係者が発見。新潟北警察署に届けられました。



拾得された現金1800万円の行方は…



現金・物ともに拾った時点での所有権は、"落とし主"にありますが、拾得されてから3か月が経つと、その所有権は"拾った人"に移ります。





2025年に拾得された「1800万円の落とし物」に関しては、拾得から3か月が経っても落とし主が現れず、拾った事業所のものになったということです。また、去年県内で拾得された現金のうち69％は元の持ち主へ返っていきましたが、12％は拾った人のものになりました。さらに、落とし主が現れず、所有権を拒否するなどして拾った人のものにもならなかった残りの19％は、県のものに。現金はそのまま県の歳入となりますが、物の場合は換金して現金と同じように県の歳入へ。換金できないものは、適切な方法で処分しているということです。さらに、「物」についても特徴的な遺失物が…2025年に届けられたのは、虹色クワガタ、カリフォルニアキングスネーク、ヘルマンリクガメなどの生き物です。なぜ、生き物が「遺失物」として拾得されるのか。警察によると、生き物の届け出があった際、その地域で野生に生息して矛盾がないものかどうか調べ、矛盾があった場合は遺失物と判断しているということです。届けられた虹色クワガタは、落とし主に所有権がある3か月間は届けられた警察署で飼育。落とし主が現れず、拾った人も所有権を拒否したため、県が飼い主を探したところ、警察署員が飼育することになったということです。警察は、落とし物をした場合はあきらめず、最寄りの警察署や駐在所に問い合わせるほか、警察庁のホームページから落とし物を探すように呼びかけています。