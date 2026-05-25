老後の暮らしに不安はあるけど「何とかやりくりしていくしかない」59歳専業主婦、物価高に諦めの境地…
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、埼玉県に住む59歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：埼玉県
・年齢：59歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・職業：専業主婦
・世帯年収：約800万円
女性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。
「以前は、主に食料品を買うために、定期的にコストコに行っていましたが、今は会員の更新も行っていなくて、会費を節約しています。以前と比べて、買い物1回で4000〜6000円くらいは節約していると思います。ほかの食材もスーパーでしか買っていません」
女性は、「スーパーでほかの人が購入しているのを見ると、割と値段を気にしないで高いものでも買っている印象がある。一方、わが家は外食を減らしていますし、外食をしたくなっても近所の店から宅配する程度しかできません。がっくり」と、落ち込んでいる様子です。
「とりあえず店に行かなければ買わないので、買い物の回数を減らしています。買い物へ行く時には、スマホに必要な物をメモしてから店へ向かいます」
知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続き、年金をもらう年齢になったら、やっていけるのかとても心配です。子どもにも頼れないし、何とかやりくりしていくしかないと、諦めの境地です」
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「税金の使い方をもっと具体的に分かりやすくしてほしい。今は専業主婦ですが、状況によっては働いて少しでも貯蓄を多くしたいと思っています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、埼玉県に住む59歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
がっくり……【回答者プロフィール】
・居住地：埼玉県
・年齢：59歳
・家族構成：既婚（子あり）
・世帯人数：3人
・職業：専業主婦
・世帯年収：約800万円
「以前は、主に食料品を買うために、定期的にコストコに行っていましたが、今は会員の更新も行っていなくて、会費を節約しています。以前と比べて、買い物1回で4000〜6000円くらいは節約していると思います。ほかの食材もスーパーでしか買っていません」
女性は、「スーパーでほかの人が購入しているのを見ると、割と値段を気にしないで高いものでも買っている印象がある。一方、わが家は外食を減らしていますし、外食をしたくなっても近所の店から宅配する程度しかできません。がっくり」と、落ち込んでいる様子です。
「諦めの境地です」そんな中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「とりあえず店に行かなければ買わないので、買い物の回数を減らしています。買い物へ行く時には、スマホに必要な物をメモしてから店へ向かいます」
知恵を絞って物価高から家計を守っている女性ですが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「このまま物価高が続き、年金をもらう年齢になったら、やっていけるのかとても心配です。子どもにも頼れないし、何とかやりくりしていくしかないと、諦めの境地です」
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために検討していることを聞きました。
「税金の使い方をもっと具体的に分かりやすくしてほしい。今は専業主婦ですが、状況によっては働いて少しでも貯蓄を多くしたいと思っています」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)