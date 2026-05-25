柴犬の換毛期は、もはや季節の風物詩です。ブラッシングをするたび、これでもかと抜ける毛を見て、「いったいどこに収納されていたの？」と首をかしげたくなる飼い主さんも多いのではないでしょうか。



【写真】頭にもう1匹いる！？ 柴犬の衝撃姿（全体像）

そんな換毛期の“成果”を、思わず笑ってしまう形で披露した柴犬さんが今、注目を集めています。Xユーザー・福丸さん（@totomo_fukumaru）の愛犬「福丸」くん（11歳・男の子）です。



「一昨日、昨日、今日。まぁ、よく抜けますこと」という一言とともに添えられた写真には、福丸くんの頭の上に、信じられないほどのボリュームを誇る「抜け毛の塊」が鎮座しています。その姿は、まるで完璧にスタイリングされたアフロヘア。



この投稿は1.6万件を超える“いいね”を集め、リプライには「お手製アフロ」「バロック時代の貴族風（笑）」「ボボボーボ・ボーボボ」「違う犬種みたい」「もう一体、できてしまいそうw」など、ユーモアあふれる反応が寄せられています。早速、お話を伺いました。



3日分の「宝物」爆誕！？ お利口なブラッシングタイム

この見事な毛量の正体は、実はわずか3日分のブラッシングで集まったものだといいます。



毎日、夕方の散歩後に欠かさずブラッシングでお手入れをしてもらっている福丸くん。通常であれば15分ほどで終わる作業ですが、換毛期ともなるとそうはいきません。「この時期は30分から1時間程度かかります」と、飼い主さんは語ります。



しかし、長時間のブラッシングも福丸くんはまったく気にしていないようです。そればかりか作業中、ゴロンと横になり、されるがままなのだとか。



「時にはお気に入りのぬいぐるみをカミカミしながら遊んでいることもありますが、基本的にはとてもお利口さんにしてくれています」



そんな福丸くんの頭に、これまでの成果である毛を乗せてみた飼い主さん。その時、福丸くんもニコニコとうれしそうな表情を浮かべていました。



「私が楽しそうにしているので、福丸も一緒に笑顔になってくれて。そんな姿を見ると、こちらもうれしくなりますね」と振り返る飼い主さん。“ふたり”の共同作業（？）によって、福丸くんのお手入れはひと段落したようです。



穏やかすぎる福丸くんの愛すべき日常

そんな福丸くんは、ふだんからとても穏やかで、吠えることもめったにないそうです。



「野生的なところはほぼない子だと思います。散歩中、動物などと出会っても気づかず素通り。“クン活”していても途中でどこが匂っているのかわからなくなってしまうこともしばしばあります」



投稿写真のユーモラスな雰囲気は、福丸くんの穏やかな性格があってこそ生まれたものなのかもしれません。今日もきっと、散歩のあとにはブラッシングを受けながら、飼い主さんの笑顔につられて、のんびりした表情を見せていることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）