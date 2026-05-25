【無印良品】暑い日にぴったりの「水に溶かす」シリーズをレビュー！ 実際、コスパはどうなの？
無印良品の「水に溶かす」シリーズは、手軽さと本格的な味わいでファンの多い人気アイテム。その中でも特に、暑い季節やアクティブなシーンにぴったりな「ソルティアセロラ」と「ソルティ南高梅」の2品について、その魅力と便利な活用術をご紹介します。
いつでもどこでも「自分専用」のドリンクをまずは、このシリーズ全体に共通する優れた特徴です。
▼コスパ抜群のドリンク
500mL用8gが7袋入って、税込390円。1袋当たりは約55.7円となりコスパがいいアイテムです。
この商品の最大の利点は、驚くほど水に溶けやすいことです。一般的な粉末飲料は、ダマにならないよう少量のお湯で溶かしてから水を足す手間が必要なこともありますが、無印良品のこのシリーズは、冷たい水に直接入れてもサッとなじみます。
▼外出先でこそ真価を発揮する「利便性」
スティックタイプで非常に軽量・コンパクト。これが、外出先での利便性を劇的に高めてくれます。
重いペットボトルを持ち歩く必要がなく、外出先に自動販売機やウォーターサーバーさえあれば、その場でお好みのドリンクが完成するのです。
▼500mLたっぷり作れる満足感
1袋で500mL分作れるのもうれしいポイントです。市販のペットボトル1本分と同量なので、計量の手間がありません。スポーツの後や長時間のウオーキング、デスクワークの相棒として、たっぷり喉を潤すことができます。
海外旅行中など、ペットボトルの水なら比較的簡単に入手できるので、特に活躍してくれますよ。
「ソルティアセロラ」「ソルティ南高梅」共通のポイント共通のメリットは「溶けやすさ」だけではありません。
▼塩分補給ができる「ソルティ」仕様
どちらの商品も「ソルティ」の名を冠している通り、適度な塩分が含まれています。苦味やえぐみが弱い、長崎県五島灘の海塩が使われています。
▼甘さのバランスが絶妙
無印良品らしい「素材感」を大切にしており、市販のスポーツドリンク特有の強い甘みが苦手な人でも、スッキリと最後まで飲み干せる上品な味設計になっています。
▼アレンジ自在
水だけでなく、炭酸水で割って「スカッシュ風」にしたり、少なめの水で濃く作って氷をたっぷり入れたりと、その日の気分で濃度を調整できるのも粉末ならではの強みです。
「ソルティアセロラ」の特徴は？【味の特徴】
アセロラ特有の華やかな香りと酸味が特徴です。アセロラの風味に塩味が加わることで、後味が驚くほどスッキリしています。見た目も淡いピンク色で、視覚的にもリフレッシュさせてくれます。
【こんなシーンに】
・午後のリフレッシュに：
仕事や家事で少し疲れたとき、アセロラの酸味がシャキッと気分を切り替えてくれます。
・美意識を高めたいときに：
ビタミンCのイメージが強いアセロラは、女性からの支持も絶大。ヘルシーに喉を潤したいときに最適です。
「ソルティ南高梅」の特徴は？
【味の特徴】
和歌山県産の南高梅をぜいたくに使用した、奥深い味わいです。梅の芳醇（ほうじゅん）な香りと、クエン酸を感じるキリッとした酸っぱさが、塩味によってより一層引き立てられています。甘過ぎずどこか懐かしい「梅水」のような、落ち着く味わいに仕上がっています。
【こんなシーンに】
・運動後のリカバリーに：
梅に含まれるクエン酸と塩分の組み合わせは、疲れた体に染み渡ります。
・食事のお供に：
甘みが控えめなので、お弁当や軽食と一緒に飲んでも邪魔をしません。
ご紹介したように、これらは単なる飲み物の素ではなく、「重い荷物からの解放」「必要なときの水分・塩分補給」「自分好みの味の調整」という、現代のライフスタイルに寄り添った解決策でもあります。1袋の価格も手頃で、ストックしておいても場所を取りません。これからのお出掛けシーズンにバッグのポケットに2〜3本忍ばせておけば、どんな場所でも最高の「リフレッシュタイム」を過ごせますよ。
(文:矢野 きくの)