不二家、サンリオの世界観を表現したサンデー発売！ ポムポムプリンの顔型タルトもネット限定で登場
サンリオキャラクターズをイメージした「SANRIO FES milkyサンデー」が、5月25日（月）から6月末頃までの期間、「ペコちゃんmilkyドーナツ MARK IS みなとみらい店」と「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」限定で販売中だ。
【写真】完成度高くてかわいい！ ポムポムプリンの顔型タルト
■10種類のサンデーがラインナップ
今回登場した「SANRIO FES milkyサンデー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、6月27日（土）と28日（日）に横浜・みなとみらいで開催されるサンリオの人気イベント「サンリオフェス2026」のコラボレーションスイーツ。
サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリンに、一部店舗で販売中の「プレミアムmilkyソフトクリーム」をのせ、チョコアタッチメントのトッピングで世界観を表現した一品は、フェスコーデをまとうキャラクターをあしらったカップで提供中だ。
それから、ポムポムプリン30周年をお祝いする特別なコラボ商品として、6月1日（月）より、全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」で「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」を発売。
さらに、「不二家」洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA‐Sweets．com」限定で、ポムポムプリンの顔をプリン風クリームとカスタードムースで再現した「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」が、ノベルティのアクリルチャーム付きで登場する。
【写真】完成度高くてかわいい！ ポムポムプリンの顔型タルト
■10種類のサンデーがラインナップ
今回登場した「SANRIO FES milkyサンデー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、6月27日（土）と28日（日）に横浜・みなとみらいで開催されるサンリオの人気イベント「サンリオフェス2026」のコラボレーションスイーツ。
それから、ポムポムプリン30周年をお祝いする特別なコラボ商品として、6月1日（月）より、全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」で「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」を発売。
さらに、「不二家」洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA‐Sweets．com」限定で、ポムポムプリンの顔をプリン風クリームとカスタードムースで再現した「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」が、ノベルティのアクリルチャーム付きで登場する。