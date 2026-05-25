山形県鶴岡市ではきょう、庄内三大祭りの一つ鶴岡天神祭のパレードが行われ、多くの人で賑わいました。

【写真を見る】「春の最大のお祭り」「もうすぐ夏だな」鶴岡天神祭パレード 大勢の人で賑わう（山形）

鶴岡天神祭は、学問の神様といわれる菅原道真公を祀る鶴岡天満宮の例祭として、毎年５月２５日に行われています。

この祭りの特徴は長襦袢姿（ながじゅばんすがた）で編笠と手ぬぐいで顔を隠し、「化けもの」に扮した市民が沿道の観客に酒などを無言で振る舞いながら市内を練り歩くところで、「化けものまつり」とも言われています。

■酒の振る舞いは鶴岡の天神祭の特徴

この酒の振る舞いは京都から大宰府へ送られる道真公との別れを惜しみ、当時、素顔を隠して酒を酌み交わしたことに由来していて、全国各地で開かれる天神祭の中でも鶴岡にしかみられないということです。

また子ども神輿なども行なわれ、３５団体およそ１８００人が参加し、鶴岡市役所前から鶴岡天満宮をめざし１．２キロの道を歩きました。

見に来た人は「毎年のことなのでいつも賑やかでいい。春の最大のお祭りですね。面白いです」

「Ｑどうですかお酒の味は？」

見に来た人は「めちゃくちゃおいしいです。昔ながらのやつで毎回毎回同じことをやっているのでホッとする。やっぱりいいですね。もうすぐ夏だなという夏の始まりという感じ」

沿道には大勢の人が訪れ、伝統と共に鶴岡の夏の始まりを感じていました。