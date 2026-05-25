今月５日、酒田市の山中で遺体で発見された男性が、クマに襲われ死亡していたことがわかりました。県内では連日のようにクマが目撃されていて、警戒が必要です。

【写真を見る】【現場動画】各地で撮られたクマの映像も 連日のように目撃されるクマ 酒田市男性遺体はクマに襲われたものと判明（山形）

周囲を警戒する素振りもなく、堂々とした様子で歩く１頭のクマ。

こちらは今月２２日の午前、鶴岡市羽黒町で近くに住む人が自宅から撮影したものです。

撮影した人によりますと、クマは自宅の裏手に出没しました。大きさは１・３メートルほどの成獣とみられています。クマが向かった先にはゴミ捨て場や、子どもが登校で使用する道などがあるということです。

ＴＵＹの取材に、撮影した人は「非常に不安。外遊びもできなくなり生活がしずらくなってきている」などと話しました。

■三川町のクマの様子も

一方、こちらは同じ日に三川町横山で撮影された映像です。

周辺には道路があり、人の動きもある場所でしたが、クマは水田の土手を移動していきます。

三川町でほぼ同じ時間帯に撮影されたこちらの映像では、住宅の近くをクマが移動していることがわかります。

撮影した人によりますと、クマは自宅の裏手にある田んぼ道を走り去っていきました。

いずれも人や物への被害はありませんでしたが、周辺ではクマの出没を知らせる防災無線や、クマの行方を探す警察の姿もあったということです。

こうした中、クマに襲われ命を落とす事態も確認されました。

■酒田市男性遺体はクマに襲われたものと判明

警察の調べで、今月５日に酒田市の山林で遺体で見つかった男性が、クマに襲われ死亡していたことがわかりました。

死因は切り傷による出血死で、遺体には全身に打撲の所見があり、上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがありました。

警察が調べを進めたところ、男性はクマに襲われ死亡したことが分かったということです。

県内でクマに襲われて人が亡くなるのは１９８８年以来３８年ぶりです。

県内ではきょうもクマの目撃があり、鶴岡市や米沢市、大蔵村、西川町など各地でクマが目撃されています。引き続き警戒が必要です。