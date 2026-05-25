今年度で閉校する、山形県新庄市の升形小学校で２３日、地域の住民も参加して最後の運動会が開かれました。

【写真を見る】FINAL種目は親子3世代で! 今年度で閉校の小学校 地域の人も集まって最後の運動会!（山形・新庄市）

新庄市の升形小学校は児童数の減少などから今年度で１５１年の歴史に幕を下ろします。来年度から、５年生以下の児童は新庄小学校へ通います。

この日は全校児童１９人が赤組と白組に分かれ、徒競走や、まり入れなどの競技が行われました。

■児童、親、祖父母が協力する３世代レース！

親子３世代「頑張りまーす！」

祖母「最後ということでさみしいです。でもみんなで楽しみたい」

また「ＦＩＮＡＬ種目」として、児童と親、祖父母の３世代で協力してゴールを目指すユニークなレースも。

こちらは空き缶を積み上げて４文字の言葉を作るゾーン。

「はちみつ！いいですね～！」

釣りゾーンは祖父母世代が担当。

「赤チームも釣れました～！」

最後に校歌のパズルを完成させればゴールです。

児童「家族で力を合わせてゴールすることができてよかったです」

保護者「自分が（升形小学校の）卒業生で、自分の子どもが最後の児童になるというのは感慨深いものがあります」

親子３世代「こういう行事初めてなので楽しかった」

「なかなかない機会なので、いい思い出になった」

■楽しかった時間はあっという間…閉会式で児童が伝えたこと

閉会式では代表の児童が地域の人にこう話しました。

５年生児童「升形小学校は今年でファイナルですが、最後まで見守ってくださるようお願いします」





地域の人「孫が６年生ということでいろんな縁があった。さみしいのと様々、心が交錯しております」

運動会の記念にドローンでの撮影も行われました。今年度は１０月に閉校記念式典など様々なイベントが行われる予定だということです。