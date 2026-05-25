映画監督デビューの令和ロマンくるま、次回作も制作中「短編映画は芸人のネタに近い」
令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』オープニングセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場。次回作も制作中だとして、映像表現でのクリエイティブに意欲を見せた。
【写真】スーツでかっちり！仲良く語り合うくるま＆児玉智洋
短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務めたくるま。本作は、5月16日に横浜・Kアリーナで開催された令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』の幕間映像として制作を開始したが、スタッフ・キャスト含め本気の挑戦となった。
「漫才では出来ないお笑い、違う表現ができればと思っていた。それを詰め込んだ作品になっている」と説明したくるま。主演はお笑いコンビ・サルゴリラの児玉智洋が務めた。くるまは「映画をつくったことがないので、知っているプロデューサーの方に連絡して、できるだけ知っている人にオファーをかけました」と語った。
最後に、映画監督としての展望を聞かれたくるま。「初めて短編映画を作ったんですけど、見る機会はこれまでほとんどなかったんです。今回作るにあたって勉強させていただいたんですけど、色んな短編を見て面白いなと思って。尺が短いのと、展開が激しくて、芸人のネタに近いものを僕は感じました。だから（短編映画を）作ってみるのも面白いなと思ったので、会社を作りまして。制作をもうすでにしているんですけど、そこでお笑いと短編映画とつなげられたらなと思いました」と意欲を語った。
本作は劇場公開も予定している。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。
短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務めたくるま。本作は、5月16日に横浜・Kアリーナで開催された令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』の幕間映像として制作を開始したが、スタッフ・キャスト含め本気の挑戦となった。
「漫才では出来ないお笑い、違う表現ができればと思っていた。それを詰め込んだ作品になっている」と説明したくるま。主演はお笑いコンビ・サルゴリラの児玉智洋が務めた。くるまは「映画をつくったことがないので、知っているプロデューサーの方に連絡して、できるだけ知っている人にオファーをかけました」と語った。
最後に、映画監督としての展望を聞かれたくるま。「初めて短編映画を作ったんですけど、見る機会はこれまでほとんどなかったんです。今回作るにあたって勉強させていただいたんですけど、色んな短編を見て面白いなと思って。尺が短いのと、展開が激しくて、芸人のネタに近いものを僕は感じました。だから（短編映画を）作ってみるのも面白いなと思ったので、会社を作りまして。制作をもうすでにしているんですけど、そこでお笑いと短編映画とつなげられたらなと思いました」と意欲を語った。
本作は劇場公開も予定している。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの約250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映する。