5月25日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、給付付き税額控除について意見を交わした。

しょぼいことになりそうです

寺島アナ「中低所得者を支援する給付付き税額控除制度の導入をめぐり、政府と与野党による社会保障国民会議での中間取りまとめに向けた議論が山場を迎えています。これまでに当面は現金給付のみを先行導入することや、勤労世代を支援対象とすることで、おおむね一致。一方、支援の対象となる所得基準や支援額、財源の確保などの議論は深まっておらず、課題は山積しているといいます。給付付き税額控除制度をめぐる議論ですが、このあたりの動きはどうお考えでしょうか」

上念「なんか、しょぼいことになりそうですね。でも、その方が私はいいと思います」

寺島「はい？」

上念「だって今、どっちかと言うとインフレ局面でしょ。で、物が入ってこない。「ナフサがー！」とかいって散々煽っといて。で、供給制約がある時に、こういう需要喚起策――補助金ばらまくっていうのはね――やったら、インフレだけが進行しちゃうじゃないですか。なので、しょぼい感じにすると。現金給付のみ先行するんですけど、基準がやたら厳しくて、たいしてばらまかれる人がいなくて、予算的にもあんまり大したことないってなると、需要喚起言うても大したことないし。あと、低所得者の人が物価の上昇で困ってることは間違いないので、それはいいんじゃないかと思うんですが、問題は、貯金がいっぱいあるのに収入がゼロみたいな人にまで配ってしまうんじゃないかって今言われてるんですよ」

寺島「ええ」

上念「億を超える資産をお持ちの方に、無職だからってことで、これを配っちゃうってことになると、ちょっと違わない？って」

寺島「そうですね」

上念「だからマイナンバーで所得把握ですよね。しっかりやって。ていうか、まあまあ資産持ってる人って、申告義務があるはずよ」

寺島「あ、そうですか」

上念「言っちゃあなんですけど、私は全部、資産台帳出してますよ」