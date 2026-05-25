「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」がS.H.Figuartsに登場【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026開催記念商品】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「【事前CTM抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS 全会員抽選販売が行われ、応募期間は2026年5月29日(金)16時〜6月3日(水)23時で、6月5日(金)当選発表、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「【事前CTM抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」(8,800円)
2026年7月10日(金)〜10月26日(月)に予定されている「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念商品として、『仮面ライダーガヴ』シリーズより、「酸賀研造」がベイクマグナムを使用して変身した姿である「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」がS.H.Figuartsに登場。
ベイクマグナムの造形も細かく再現し、劇中のアクションポーズが決まる！
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
2026年7月10日(金)〜10月26日(月)に予定されている「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念商品として、『仮面ライダーガヴ』シリーズより、「酸賀研造」がベイクマグナムを使用して変身した姿である「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」がS.H.Figuartsに登場。
ベイクマグナムの造形も細かく再現し、劇中のアクションポーズが決まる！
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映