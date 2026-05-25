福岡県議会が議会棟での取材活動を制限する方向で新たなルール作成を検討していることについてです。専門家は「福岡県議会の歴史的な汚点になりかねない」と危機感をあらわにしています。

福岡県議会事務局が22日に明らかにしたルール案には、議会棟での取材は、前日までに取材する議員の承認を得ることや、撮影・録音をする場合は事前に議会事務局の承認を得ることなどが盛り込まれています。





議会事務局によりますと、議員から報道機関の取材方法に苦情が寄せられていたということです。

こうした中、蔵内勇夫議長が議会運営委員会の小委員会にルール作りを諮問。委員長と協議した議会事務局が、検討のための「たたき台」としてルール案を作ったということです。



蔵内議長は、ルール案が公表された日の夕方、「報道規制などはとんでもない話」「私は、報道の自由を守り、報道機関との信頼関係を維持することが大事だと考えています」とのコメントを、議会事務局を通じて発表しています。

その翌日には、自民党福岡県議団の松尾統章会長も報道規制の意図はないと強調しました。



■自民党福岡県議団・松尾統章 会長

「マスコミの皆さん方といろいろと意見調整しながら、こういうのはどうなのか、これはどうなのかという、その前の段階だと思います。特段、制限をかけようという意味はない。」

福岡県の服部知事は24日、県民の知る権利も、円滑な議会活動も両立させてほしいと話しました。



■福岡県・服部知事

「県民の皆様の知る権利が阻害されることがあってはなりません。同時に、県議会としての活動が円滑に行われることが県民福祉にもつながります。この両面をしっかりと両立できるような検討が県議会で行われていくことを期待します。」

情報公開などについて研究するジャーナリストで早稲田大学教授の沢康臣さんは、現在の検討案がルール化されれば報道の妨げになりかねないと危機感を示します。



■早稲田大学・沢康臣 教授

「突然発生した不祥事、急な事態への対応、新たな政策への受け止め。そのように直ちに答えてもらわなければならないものは、たくさんあります。なおかつ、不都合なことについての質問であれば、最近、福岡ではいろいろ不祥事の問題も続いていると聞いています。そのような不都合なことについての質問に対して、口裏合わせや証拠隠滅、うまい言い訳を作り上げる。そういう時間が欲しいと言っているのと変わらないと思います。これは、福岡県議会の歴史的な汚点になりかねない。」



沢教授は、議員が県民代表として話し合う県議会だからこそ、透明性を守る努力をすべきだと話します。



■沢教授

「隠せば隠すほど、疑念や、あるいはSNSなどの謀略論の温床になってしまいます。見せることによって、透明にすることによってこそ防げます。信頼度は上がっていく。こういったことの透明性は、絶対に欠くことができないものだと私は思います。」



県議会では現在、議員らの意見を集約していて、ルールを作るかどうかも含めて委員会で検討を続けるとしています。