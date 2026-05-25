欧州株 堅調 独仏株ともに１％超高 英市場は休場
欧州株 堅調 独仏株ともに１％超高 英市場は休場
東京時間18:04現在
英ＦＴＳＥ100 10466.26（休場）
独ＤＡＸ 25186.79（+298.23 +1.20%）
仏ＣＡＣ40 8218.31（+102.56 +1.27%）
スイスＳＭＩ 13503.21（+56.78 +0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:04現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51085.00（+423.00 +0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7559.00（+68.00 +0.91%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29960.25（+401.50 +1.36%）
東京時間18:04現在
英ＦＴＳＥ100 10466.26（休場）
独ＤＡＸ 25186.79（+298.23 +1.20%）
仏ＣＡＣ40 8218.31（+102.56 +1.27%）
スイスＳＭＩ 13503.21（+56.78 +0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 51085.00（+423.00 +0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7559.00（+68.00 +0.91%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29960.25（+401.50 +1.36%）