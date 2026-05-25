欧州株　堅調　独仏株ともに１％超高　英市場は休場
東京時間18:04現在
英ＦＴＳＥ100　 10466.26（休場）
独ＤＡＸ　　25186.79（+298.23　+1.20%）
仏ＣＡＣ40　 8218.31（+102.56　+1.27%）
スイスＳＭＩ　 13503.21（+56.78　+0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:04現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51085.00（+423.00　+0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7559.00（+68.00　+0.91%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29960.25（+401.50　+1.36%）