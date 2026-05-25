ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.951
フランス 3.567（+62）
イタリア 3.663（+71）
スペイン 3.377（+43）
オランダ 3.067（+12）
ギリシャ 3.607（+66）
ポルトガル 3.321（+37）
ベルギー 3.494（+54）
オーストリア 3.184（+23）
アイルランド 3.141（+19）
フィンランド 3.288（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.951
フランス 3.567（+62）
イタリア 3.663（+71）
スペイン 3.377（+43）
オランダ 3.067（+12）
ギリシャ 3.607（+66）
ポルトガル 3.321（+37）
ベルギー 3.494（+54）
オーストリア 3.184（+23）
アイルランド 3.141（+19）
フィンランド 3.288（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）