ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）

ドイツ 2.951

フランス 3.567（+62）

イタリア 3.663（+71）

スペイン 3.377（+43）

オランダ 3.067（+12）

ギリシャ 3.607（+66）

ポルトガル 3.321（+37）

ベルギー 3.494（+54）

オーストリア 3.184（+23）

アイルランド 3.141（+19）

フィンランド 3.288（+34）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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