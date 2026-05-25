ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.951
フランス　　　3.567（+62）
イタリア　　　3.663（+71）
スペイン　　　3.377（+43）
オランダ　　　3.067（+12）
ギリシャ　　　3.607（+66）
ポルトガル　　　3.321（+37）
ベルギー　　　3.494（+54）
オーストリア　3.184（+23）
アイルランド　3.141（+19）
フィンランド　3.288（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）