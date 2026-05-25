25日午前、小国町の金属加工工場で機械から出火する火事があり、従業員2人が体調不良を訴え、病院に運ばれました。



記者リポート「火事があった小国町の工場です。工場の周りには消防車両が止まっていて少し緊迫した雰囲気になっています」



25日午前9時すぎ、小国町小国町にある日本重化学工業・小国工場で「機械から黒煙が上がっている」と工場の従業員から119番通報がありました。消防によりますと工場にある機械の内部で合金が異常燃焼をおこしたとみられ、この火事で従業員2人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。命に別条はないということです。





工場近くの人「町のサイレンが鳴ってそのあと消防車や救急車がたくさん来た。何事が起きたのかと思った」この工場では電池や電子部品の材料を製造していて、煙が出ている機械は内部で金属を溶かして成形するものでした。そのため、機械は非常に高い温度になっていて、水をかけると水蒸気爆発を引き起こす恐れがあり放水による消火ができず、消防が現場で監視を続けている状況です。消防によりますと、火は25日午後1時ごろ、周囲への延焼の恐れがない鎮圧状態になりましたが、機械内部の温度は依然、高い状態となっていて25日午後5時現在鎮火には至っていません。