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小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」より、「『モンキーターン』ラベル／ロイヤルブラックラ2011」を発売する。6月8日12時から6月15日23時59分まで予約を受け付ける。抽選販売数は177本。価格は22,000円。

本商品は、連載開始から30周年を迎えた河合克敏氏によるボートレースマンガ「モンキーターン」のラベルウイスキー。「ロイヤルブラックラ2011」は、洋梨のタルト、オレンジの果肉と皮、ブドウジュースと洗練されたフルーティーな香りが広がり、味わいも甘くフルーティーでモルティー、長い余韻のあとのスパイシーさも感じられるバランスの良いモルト。また、「デュワーズ」の中核をなす重要なモルトとしても知られている。

□販売サイト

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、2本までお申し込みできます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

(C) 河合克敏／小学館