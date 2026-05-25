ハリウッドの“夏”が、いよいよ本格的に始まった。5月最終週の祝日、メモリアルデーはサマーシーズンの本番開幕を告げる重要ポイント。なんと、夏の4カ月は北米年間興行収入の約4割を占めるというのだ。

参考：『Michael／マイケル』、『プラダを着た悪魔2』破り北米No.1返り咲き 次世代ホラー注目作も

5月22日～24日の週末ランキングを制したのは、『スター・ウォーズ』7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。週末3日間の興行収入は8196万ドル、メモリアルデー（5月25日）を含む4日間では1億200万ドル（推定）を記録した。

海外市場では6300万ドルを稼ぎ出し、4日間の全世界オープニング興行収入は1億6500万ドル。同時公開を迎えた日本でも、週末3日間で興行収入7億円超えのNo.1スタートとなっているから、コロナ禍以降のハリウッド映画としては上々の滑り出しだ。

本作のヒットを受けて、北米市場全体の4日間の興行収入は2億2100万ドルに到達。『リロ＆スティッチ』実写版と『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』が重なった前年には及ばないが、2019年と同じ水準となっている。

ただし『スター・ウォーズ』全体で鑑みると、数字の評価はやや難しくなる。8年前の同じくメモリアルデーに公開された『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018年）は、北米にて週末3日間で8420万ドル、4日間で1億301万ドルだったから、本作はそれに及ばず、『スター・ウォーズ』史上最低水準となったのだ。

それでも『マンダロリアン・アンド・グローグー』を単純にシリーズの過去作品と比較できないのは、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015年）から始まった続3部作＋スピンオフ計画まっただなかの2018年当時と、長編映画が7年ぶりとなる今回では、シリーズを取りまく状況がまったく異なるからだ。『スター・ウォーズ』の名前が持つインパクトも、話題性も、映画館に足を運ぶ世代も大きく変わった。

もうひとつの違いは映画の規模で、『ハン・ソロ』は製作費3億ドル規模の――撮影の後半に監督が急遽交代するトラブルがあったためだが――超大作だったのに対し、ドラマシリーズ『マンダロリアン』を基盤とする本作は製作費1億6500万ドル。コスト回収の観点でも目指すべき数字は大きく異なる。

そもそも本作は、『スター・ウォーズ』の“本線”であるスカイウォーカー・サーガでも、新たなスピンオフでもなく、『マンダロリアン』を出発点に『スター・ウォーズ』映画を刷新するような軽やかな冒険活劇。ここからシリーズの歴史を紡ぎ直そうという意欲作でもある。

Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ62%と渋めだが、観客スコアは89%と高評価。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A-」を獲得し、別の調査によるとファミリー＆キッズ層からの反応が大きいという。

一方で初週末の観客は男性63％、25歳以上が75％、また観客の68％がディズニープラスの加入者だったというから、既存のファン層が初動を支えたことは事実。IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映の需要も大きく、映画ファンが足を運んだ印象もある。今後、どこまでファミリー映画として広げられるかが興行全体の焦点となりそうだ。

なお“ベビー・ヨーダ”ことグローグーは、『マンダロリアン』以降、すでに関連玩具を1300万個販売したといわれる大人気キャラクター。本作は各地のディズニーテーマパークとも連携しており、日本では東京ディズニーランドにて「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別バージョンが実施されている。映画以外のビジネスにおける効果も大きく、劇場興行だけでは測りきれない作品だ。

『スター・ウォーズ』の次回作は、来年（2027年）の同じくメモリアルデーに公開される、ライアン・ゴズリング主演の新作映画『Star Wars: Starfighter（原題）』。完全に新しいキャラクターで展開するという同作を前に、ディズニーは『マンダロリアン・アンド・グローグー』でフランチャイズの実験を試みているともいえそうだ。

今週もうひとつの注目作は、第2位に驚きの躍進を遂げた、新世代ホラー映画『Obsession（原題）』。前週の第3位からランクアップしただけでなく、週末興収は3日間で2240万ドル、4日間で推定2820万ドルと、前週比プラス30%と数字を伸ばしている。

通常、ホラー映画は公開週末に観客が集中し、2週目には数字を大きく落とす傾向にある。しかし、本作は拡大公開済みにもかかわらず観客を集めつづけており、『マンダロリアン・アンド・グローグー』公開前の平日（月曜～木曜）には『Michael／マイケル』をおさえてランキング1位に輝いた。本国でも「前代未聞」といわれる大ヒットだ。

Obsession | Official Trailer 本作は“ひとつだけ願いを叶えられる”という魔法の道具を手にした青年が、長年片思いをしてきた友人に愛されたいと願ったことから、恐ろしい事態に巻き込まれてゆく物語。Rotten Tomatoesでは批評家・観客ともに95%、CinemaScoreでも「A-」と高評価を受けた。

ヒットの理由は口コミ＆リピーター効果、そして若年層の熱狂だ。観客の40%が18～24歳という若者たちで、18～34歳までレンジを広げれば全体の75%（4人中3人だ）にのぼる。2週目は女性客の比率が男性を上回るなど、新しい観客をどんどん呼び込んでいることがうかがえる。

監督はYouTube出身、弱冠26歳の新鋭カリー・バーカー。本作を配給したFocus Featuresは、すでに新作映画『Anything But Ghosts（原題）』を配給することも決定しており、この新たなホラーの旗手をがっちりとつかんでいる。さらに、今後はA24製作『悪魔のいけにえ』シリーズの新作映画も手がける注目株だ。

北米興収は5858万ドル、世界興収は7978万ドル。製作費は100万ドル未満の低予算、しかもFocus Featuresは配給権を1400万ドルで取得しているから、ビジネスとしては大成功だ。現時点で日本公開は未定ながら、劇場公開の実現に期待したい。

そのほか、第3位『Michael／マイケル』は公開5週目で世界興収7億8804万ドルに到達。6月12日に日本公開を控えるなか、10億ドル突破も視野に入ってきた。第4位『プラダを着た悪魔2』も堅調で、北米興収2億ドル、世界興収6億ドルを突破。第5位『ひつじ探偵団』は週末興収898万ドルだが、3週目にして前週比マイナス6.2%という驚くべき粘り強さを見せている。

I LOVE BOOSTERS - 公式予告編 - 5月22日劇場公開 もうひとつの注目作は、第8位に初登場した、NEON配給『I Love Boosters（原題）』。『NOPE／ノープ』（2022年）のキキ・パーマー、『ミッキー17』（2025年）のナオミ・アッキー、『サブスタンス』（2024年）のデミ・ムーアら共演の犯罪コメディで、プロの万引き集団がファッション業界の大物を標的とする。

週末3日間の興行収入は372万ドル、4日間では推定470万ドル。製作費は2000万ドルだから興行的には厳しいが、Rotten Tomatoesでは批評家スコア92％と高評価を獲得。ただし観客スコアは74%、CinemaScoreでは「B」と、観客評価は賛否両論ぎみだ。監督・脚本は、日本では知る人ぞ知る名編『ホワイト・ボイス』（2018年）のブーツ・ライリー。

【北米映画興行ランキング（5月22日～5月24日）】1.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（初登場）8196万ドル／4300館／累計8196万ドル／1週／ディズニー

2.『Obsession（原題）』（↑前週3位）2240万ドル（+30.3%）／2655館（+40館）／累計5278万ドル／2週／Focus Features

3.『Michael／マイケル』（↓前週1位）2001万ドル（-23.5%）／3560館／累計3億1422万ドル／5週／ライオンズゲート

4.『プラダを着た悪魔２』（↓前週2位）1259万ドル（-29.5%）／3300館（-530館）／累計1億9611万ドル／4週／ディズニー

5.『ひつじ探偵団』（→前週5位）898万ドル（-6.2%）／3207館（-347館）／累計4351万ドル／3週／Amazon・MGM

6.『Passenger（原題）』（初登場）870万ドル／2534館／累計870万ドル／1週／パラマウント

7.『モータルコンバット／ネクストラウンド』（↓前週4位）617万ドル（-54%）／2726館（-808館）／累計7276万ドル／3週／ワーナー

8.『I Love Boosters（原題）』（初登場）372万ドル／1750館／累計372万ドル／1週／NEON

9.『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（↓前週6位）317万ドル（-29.5%）／2005館（-788館）／累計4億2363万ドル／8週／ユニバーサル

10.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（↓前週7位）271万ドル（-32.9%）／1321館（-856館）／累計3億3960万ドル／10週／Amazon・MGM

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年5月25日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W21/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/star-wars-mandalorian-grogu-box-office-franchise-low-1236604973/https://deadline.com/2026/05/box-office-mandalorian-and-grogu-1236918713/https://deadline.com/2026/05/indie-film-box-office-tuner-i-love-boosters-obsession-1236920235/https://variety.com/2026/film/box-office/mandalorian-and-grogu-box-office-opening-memorial-day-weekend-1236757827/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-michael-800-million-devil-wears-prada-2-600-million-globally-1236757876/https://variety.com/2026/film/box-office/obsession-box-office-breakout-hit-horror-1236757946/

（文＝稲垣貴俊）