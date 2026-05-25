7co、TVアニメ『正反対な君と僕』OPテーマ「猫じゃらし」でメジャーデビュー決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年注目のアーティストとして期待が高まる7co（読み：Na-na-ko）のメジャーデビューシングル「猫じゃらし」のリリースが決定した。

■7co「猫じゃらし」は青春ラブソング

「猫じゃらし」は、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のオープニングテーマとして書き下ろされた、初のアニメタイアップ楽曲となる。

TVアニメ『正反対な君と僕』は、累計発行部数200万部（電子版含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による同名コミックを原作とする作品。2026年1月期に放送された第1期が大きな話題を呼び、今回放送されるのはその第2期となる。

いつも元気いっぱいだが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだが自分の意見をしっかりと言える男子・谷という、正反対なふたりが主人公。互いを尊重しながら少しずつ理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いたラブコメディだ。

そんな作品から生まれた7co「猫じゃらし」は、情景描写を切り取るリリックセンスに定評のある7coならではのエッジの効いた言葉に、アニメ作品の世界観が融合。踏まれても揺れ続ける猫じゃらしのような不器用な恋心を、弾むようなビートと心地よいメロディに乗せてまっすぐに届ける、青春ラブソングに仕上がっている。

配信はアニメ放送開始日でもある7月5日よりスタート。アニメイラストを使用した描き下ろしパッケージのアニメ盤は、7月22日にリリース予定。

さらに、記念すべきメジャーデビュー日に開催となる自身初の自主企画ライブ『75の日 vol.1』や、夏の大型フェス『SUMMER SONIC 2026』への出演も決定しており、今後の7coのさらなる飛躍に注目が集まる。

■7co コメント

■リリース情報

2026.07.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「猫じゃらし」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「猫じゃらし」

■関連リンク

TVアニメ『正反対な君と僕』番組サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

7co OFFICIAL SITE

https://www.7co-official.com/

■『正反対な君と僕』メインビジュアル