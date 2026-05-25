映秀。⼀夜限りのワンマンライブ開催決定！コンセプトは“色彩豊かな感情で作り上げるド派手な夏祭り”

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映秀。（読み：えいしゅう）が、8月1日に東京・Spotify O-WESTにて、一夜限りのワンマンライブ『One Night Summer Live 2026 ～色祭～』を開催することが決定した。

■ライブのテーマはテーマは「色祭（しきさい）」

SNSを中心に楽曲が注目を集め、ツアーファイナルでSOLD OUTを記録するなど、楽曲とライブの両軸で存在感を高めているシンガーソングライター・映秀。は、このほど、東名阪ワンマンツアー『Fly You to the Moon Tour』を完走したばかり。同ツアーでは、タイトル曲「Fly You to the Moon」をはじめ、未発表の新曲を含む全23曲を披露。コンセプチュアルな構成で展開されたステージは、観客から大きな反響を呼んだ。

さらに、5月23日に東京・代官山 UNITで開催されたツアーファイナルはチケットSOLD OUTを記録。会場を埋め尽くしたオーディエンスの熱気と映秀。の想いが重なり合う、感動的な一夜となったのも記憶に新しい。

また、映秀。はライブだけでなく、3月17日の自身の誕生日にリリースした最新曲「寄り道」でも注目集めている。同曲には、誰もが「頑張らなければ」と気負ってしまう日々のなかで、「遠回りしてもいい」「無駄に見えるものの中にこそ、大事なものがあるかもしれない」というメッセージが込められており、SNSを中心に共感の声が広がっている。

精力的に活動を続ける映秀。への期待も高まるばかりだ。

今回開催が発表された『One Night Summer Live』は、映秀。が毎年夏に開催している恒例企画で、2026年に3年目を迎える。ワンマンツアーとは異なり、この日のためだけに用意される、一夜限りのスペシャルライブだ。

2025年開催時には「音楽しようぜ！」をテーマに掲げ、映秀。の定番曲に加え、普段のライブではなかなか披露されない楽曲や未発表曲も織り交ぜた特別なセットリストを展開。会場全体を巻き込みながら、音楽を全身で楽しむ多幸感溢れるライブで観客を魅了した。

2026年に掲げるテーマは「色祭（しきさい）」。東名阪ツアーを経てさらにスケールアップした映秀。が、“色彩豊かな感情で作り上げるド派手な夏祭り”をコンセプトに、自身が信頼を寄せるバンドメンバーとともに、バンド編成で圧巻のパフォーマンスを届ける。熱量、感情、祝祭感。そのすべてが混ざり合う、真夏の一夜限りの特別なライブとなりそうだ。

なお、本公演のチケットは5月25日よりオフィシャル先行受付がスタート。ツアーファイナルとなった代官山 UNIT公演がSOLD OUTとなったことから、本公演も早期完売が予想される。

■ライブ情報

『One Night Summer Live 2026 ～色祭～』

08/01（土）東京・Spotify O-WEST

■関連リンク

映秀。 OFFICIAL SITE

https://eisyu0317.com/