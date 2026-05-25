神山羊、ニューシングル「アネモネ」リリース決定！ダンサブルさとハイパーポップ的展開が混在した一曲

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神山羊が、ニューシングル「アネモネ」を5月27日にデジタルリリースする。

■気鋭のイラストレーターさやえんどうが手掛けたアートワークも公開

「アネモネ」は2月にリリースした「悪人」以来、約3ヵ月ぶりの新曲で、「悪人」で見せたスリリングなバンドサウンドから一転、軽快なパーカッションから幕を開けるレゲトンやラテントラップを彷彿とさせるダンサブルさと、ノイズやビットクラッシャーの効いたハイパーポップ的展開が混在した楽曲。

「悪人」「アネモネ」は、今夏リリースを予定しているアルバムへの展開を示唆させるダークなアプローチとなっている。

あわせて、「アネモネ」のアートワークも公開された。気鋭のイラストレーターさやえんどうが「悪人」に続き担当しており、歌詞を想起させる万華鏡のように折り重なった蝶が印象的なジャケットに仕上がっている。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アネモネ」

■【画像】「アネモネ」のジャケット写真

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神山羊 OFFICIAL SITE

https://yohkamiyama.com