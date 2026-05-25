　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 139(　　 139)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　64(　　　64)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 669(　　 669)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 278(　　 278)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1827(　　1827)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　50(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1185(　　 669)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1058(　　 954)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 114(　　　94)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 68188(　 30710)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 354(　　 192)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　11)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 963(　　 559)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　47(　　　21)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 45295(　 20777)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 552(　　 502)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 0)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4559(　　4559)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 507(　　 507)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 19050(　 19050)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース