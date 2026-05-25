主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 139( 139)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 669( 669)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 1827( 1827)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1185( 669)
9月限 1058( 954)
TOPIX先物 6月限 114( 94)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 68188( 30710)
7月限 354( 192)
8月限 19( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 963( 559)
9月限 47( 21)
日経225ミニ 6月限 45295( 20777)
7月限 552( 502)
8月限 2( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 129( 129)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 4559( 4559)
7月限 69( 69)
8月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 507( 507)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 19050( 19050)
7月限 31( 31)
8月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 139( 139)
TOPIX先物 6月限 64( 64)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 669( 669)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 1827( 1827)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1185( 669)
9月限 1058( 954)
TOPIX先物 6月限 114( 94)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 68188( 30710)
7月限 354( 192)
8月限 19( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 963( 559)
9月限 47( 21)
日経225ミニ 6月限 45295( 20777)
7月限 552( 502)
8月限 2( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 129( 129)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 4559( 4559)
7月限 69( 69)
8月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 507( 507)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 19050( 19050)
7月限 31( 31)
8月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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