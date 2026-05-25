　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5783(　　2154)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4791(　　1759)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5831(　　5819)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 843(　　 439)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1229(　　1134)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　46(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 723(　　 390)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4915(　　4915)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2018(　　1013)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 871(　　 871)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3157(　　3101)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1029(　　 799)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1140(　　1140)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2329(　　1070)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 442(　　 388)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1622(　　1198)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 74189(　 30107)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 536(　　 268)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　15)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1011(　　 655)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　87(　　　47)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 50208(　 22866)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 226(　　　98)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　33(　　　11)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5033(　　5033)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 155(　　 155)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 737(　　 737)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 26848(　 26848)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　77(　　　77)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース