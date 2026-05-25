主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5783( 2154)
TOPIX先物 6月限 4791( 1759)
日経225ミニ 6月限 5831( 5819)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 439)
TOPIX先物 6月限 1229( 1134)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 46( 0)
TOPIX先物 6月限 723( 390)
日経225ミニ 6月限 4915( 4915)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1013)
TOPIX先物 6月限 871( 871)
日経225ミニ 6月限 3157( 3101)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1029( 799)
TOPIX先物 6月限 1140( 1140)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
9月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2329( 1070)
9月限 442( 388)
TOPIX先物 6月限 1622( 1198)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 74189( 30107)
7月限 536( 268)
8月限 53( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1011( 655)
9月限 87( 47)
日経225ミニ 6月限 50208( 22866)
7月限 226( 98)
8月限 33( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 5033( 5033)
7月限 155( 155)
8月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 737)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 26848( 26848)
7月限 77( 77)
8月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5783( 2154)
TOPIX先物 6月限 4791( 1759)
日経225ミニ 6月限 5831( 5819)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 439)
TOPIX先物 6月限 1229( 1134)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 46( 0)
TOPIX先物 6月限 723( 390)
日経225ミニ 6月限 4915( 4915)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1013)
TOPIX先物 6月限 871( 871)
日経225ミニ 6月限 3157( 3101)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1029( 799)
TOPIX先物 6月限 1140( 1140)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
9月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2329( 1070)
9月限 442( 388)
TOPIX先物 6月限 1622( 1198)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 74189( 30107)
7月限 536( 268)
8月限 53( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1011( 655)
9月限 87( 47)
日経225ミニ 6月限 50208( 22866)
7月限 226( 98)
8月限 33( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 5033( 5033)
7月限 155( 155)
8月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 737)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 26848( 26848)
7月限 77( 77)
8月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース