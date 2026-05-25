　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7886(　　7845)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 686(　　 686)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8473(　　8473)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 6月限　　　169713(　169713)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1804(　　1804)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 155(　　 155)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4098(　　4098)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 361(　　 361)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7259(　　7259)
日経225ミニ　 　 6月限　　　109325(　109325)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1432(　　1432)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　53(　　　53)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 336(　　 312)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　61(　　　61)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 621(　　 621)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 572(　　 572)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1785(　　1221)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5459(　　5357)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 565(　　 561)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1221(　　1221)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4717(　　4717)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 346(　　 288)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 811(　　 811)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1051(　　1035)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1750(　　1750)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 136(　　 136)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5118(　　5118)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 33321(　 33321)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1278(　　1278)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 435(　　 406)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 115(　　 113)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 531(　　 531)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 278(　　 118)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 274(　　 274)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　70(　　　70)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　66(　　　66)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース