外国証券 先物取引高情報まとめ（5月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7886( 7845)
9月限 686( 686)
TOPIX先物 6月限 8473( 8473)
9月限 36( 36)
日経225ミニ 6月限 169713( 169713)
7月限 1804( 1804)
8月限 155( 155)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4098( 4098)
9月限 361( 361)
TOPIX先物 6月限 7259( 7259)
日経225ミニ 6月限 109325( 109325)
7月限 1432( 1432)
8月限 53( 53)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 336( 312)
TOPIX先物 6月限 61( 61)
日経225ミニ 6月限 621( 621)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
TOPIX先物 6月限 1785( 1221)
日経225ミニ 6月限 5459( 5357)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 565( 561)
TOPIX先物 6月限 1221( 1221)
日経225ミニ 6月限 4717( 4717)
7月限 99( 99)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 346( 288)
TOPIX先物 6月限 811( 811)
日経225ミニ 6月限 1051( 1035)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1750( 1750)
9月限 136( 136)
TOPIX先物 6月限 5118( 5118)
日経225ミニ 6月限 33321( 33321)
7月限 1278( 1278)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 435( 406)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 115( 113)
日経225ミニ 6月限 531( 531)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 118)
TOPIX先物 6月限 274( 274)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
日経225ミニ 7月限 66( 66)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7886( 7845)
9月限 686( 686)
TOPIX先物 6月限 8473( 8473)
9月限 36( 36)
日経225ミニ 6月限 169713( 169713)
7月限 1804( 1804)
8月限 155( 155)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4098( 4098)
9月限 361( 361)
TOPIX先物 6月限 7259( 7259)
日経225ミニ 6月限 109325( 109325)
7月限 1432( 1432)
8月限 53( 53)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 336( 312)
TOPIX先物 6月限 61( 61)
日経225ミニ 6月限 621( 621)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
TOPIX先物 6月限 1785( 1221)
日経225ミニ 6月限 5459( 5357)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 565( 561)
TOPIX先物 6月限 1221( 1221)
日経225ミニ 6月限 4717( 4717)
7月限 99( 99)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 346( 288)
TOPIX先物 6月限 811( 811)
日経225ミニ 6月限 1051( 1035)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1750( 1750)
9月限 136( 136)
TOPIX先物 6月限 5118( 5118)
日経225ミニ 6月限 33321( 33321)
7月限 1278( 1278)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 435( 406)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 115( 113)
日経225ミニ 6月限 531( 531)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 118)
TOPIX先物 6月限 274( 274)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
日経225ミニ 7月限 66( 66)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース