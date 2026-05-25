　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14838(　 12248)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 155(　　　55)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17614(　 17468)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 6月限　　　196733(　196727)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3822(　　3322)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　65(　　　65)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12569(　 10919)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 818(　　 468)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19392(　 19392)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 6月限　　　130871(　130869)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5060(　　4560)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　77(　　　77)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1855(　　1353)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 252(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 674(　　 530)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4932(　　4932)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2501(　　1250)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6668(　　3328)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4297(　　4279)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1484(　　1351)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9017(　　8321)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6809(　　6809)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1736(　　1736)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5634(　　5570)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5847(　　5777)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5506(　　5116)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14409(　 14409)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 60768(　 60764)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2172(　　2172)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1490(　　 490)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 474(　　 460)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 109(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7224(　　3658)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 799(　　 799)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 402(　　 402)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース