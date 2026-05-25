外国証券 先物取引高情報まとめ（5月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14838( 12248)
9月限 155( 55)
TOPIX先物 6月限 17614( 17468)
9月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 196733( 196727)
7月限 3822( 3322)
8月限 65( 65)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12569( 10919)
9月限 818( 468)
TOPIX先物 6月限 19392( 19392)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 130871( 130869)
7月限 5060( 4560)
8月限 77( 77)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1855( 1353)
9月限 252( 2)
TOPIX先物 6月限 674( 530)
日経225ミニ 6月限 4932( 4932)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2501( 1250)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 6668( 3328)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 4297( 4279)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1484( 1351)
TOPIX先物 6月限 9017( 8321)
日経225ミニ 6月限 6809( 6809)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1736)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 5634( 5570)
日経225ミニ 6月限 5847( 5777)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5506( 5116)
9月限 58( 58)
TOPIX先物 6月限 14409( 14409)
日経225ミニ 6月限 60768( 60764)
7月限 2172( 2172)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1490( 490)
TOPIX先物 6月限 474( 460)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 109( 0)
TOPIX先物 6月限 7224( 3658)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 799( 799)
TOPIX先物 6月限 402( 402)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14838( 12248)
9月限 155( 55)
TOPIX先物 6月限 17614( 17468)
9月限 31( 31)
日経225ミニ 6月限 196733( 196727)
7月限 3822( 3322)
8月限 65( 65)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12569( 10919)
9月限 818( 468)
TOPIX先物 6月限 19392( 19392)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 130871( 130869)
7月限 5060( 4560)
8月限 77( 77)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1855( 1353)
9月限 252( 2)
TOPIX先物 6月限 674( 530)
日経225ミニ 6月限 4932( 4932)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2501( 1250)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 6668( 3328)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 4297( 4279)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1484( 1351)
TOPIX先物 6月限 9017( 8321)
日経225ミニ 6月限 6809( 6809)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1736)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 5634( 5570)
日経225ミニ 6月限 5847( 5777)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5506( 5116)
9月限 58( 58)
TOPIX先物 6月限 14409( 14409)
日経225ミニ 6月限 60768( 60764)
7月限 2172( 2172)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1490( 490)
TOPIX先物 6月限 474( 460)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 109( 0)
TOPIX先物 6月限 7224( 3658)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 799( 799)
TOPIX先物 6月限 402( 402)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース