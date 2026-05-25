日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。



◯6万4125円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 10( 10)



◯6万4250円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 10( 10)



◯6万4500円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 2( 2)



◯6万5000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 17( 17)

三菱UFJeスマート 3( 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース