「日経225オプション」6月限プット手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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