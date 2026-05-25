　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
ビーオブエー証券　　　　　　　　25(　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1060(　　 0)

◯6万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 121(　 121)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　68(　　68)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)

◯6万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 331(　 181)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 153(　 153)
ビーオブエー証券　　　　　　　 186(　　36)
JPモルガン証券　　　　　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　16)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 150(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 150(　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万5375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース