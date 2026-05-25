「日経225オプション」6月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 1060( 0)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 121( 121)
ABNクリアリン証券 68( 68)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 181)
BNPパリバ証券 153( 153)
ビーオブエー証券 186( 36)
JPモルガン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 18( 16)
モルガンMUFG証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
大和証券 100( 0)
◯6万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 1060( 0)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 121( 121)
ABNクリアリン証券 68( 68)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 181)
BNPパリバ証券 153( 153)
ビーオブエー証券 186( 36)
JPモルガン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 18( 16)
モルガンMUFG証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
大和証券 100( 0)
◯6万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース