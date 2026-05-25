「日経225オプション」6月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
SBI証券 77( 43)
松井証券 25( 25)
楽天証券 31( 11)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 20( 0)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 15( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
SBI証券 32( 22)
野村証券 20( 20)
楽天証券 21( 13)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
SBI証券 77( 43)
松井証券 25( 25)
楽天証券 31( 11)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 20( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 15( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
SBI証券 32( 22)
野村証券 20( 20)
楽天証券 21( 13)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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