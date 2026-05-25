　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　80(　　80)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　77(　　43)
松井証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　31(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　 0)

◯6万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯6万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　69(　　69)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　32(　　22)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース