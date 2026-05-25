「日経225オプション」6月限コール手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 699( 599)
モルガンMUFG証券 244( 244)
BNPパリバ証券 234( 234)
JPモルガン証券 143( 143)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
SBI証券 148( 106)
三菱UFJ証券 75( 75)
松井証券 34( 34)
楽天証券 33( 17)
東海東京証券 14( 14)
ゴールドマン証券 12( 12)
フィリップ証券 12( 12)
マネックス証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
広田証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
大和証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 135)
JPモルガン証券 49( 49)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 15( 9)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 293( 293)
ゴールドマン証券 78( 78)
BNPパリバ証券 53( 53)
三菱UFJ証券 52( 52)
バークレイズ証券 50( 50)
SBI証券 56( 44)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
松井証券 28( 28)
楽天証券 33( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
東海東京証券 10( 10)
広田証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
みずほ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 699( 599)
モルガンMUFG証券 244( 244)
BNPパリバ証券 234( 234)
JPモルガン証券 143( 143)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
SBI証券 148( 106)
三菱UFJ証券 75( 75)
松井証券 34( 34)
楽天証券 33( 17)
東海東京証券 14( 14)
ゴールドマン証券 12( 12)
フィリップ証券 12( 12)
マネックス証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
広田証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
大和証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
取引高(立会内)
JPモルガン証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 135( 135)
JPモルガン証券 49( 49)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 15( 9)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 293( 293)
ゴールドマン証券 78( 78)
BNPパリバ証券 53( 53)
三菱UFJ証券 52( 52)
バークレイズ証券 50( 50)
SBI証券 56( 44)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
松井証券 28( 28)
楽天証券 33( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
東海東京証券 10( 10)
広田証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
みずほ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース