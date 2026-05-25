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デロンギは「全自動コーヒーマシン マグニフィカS スマート」を19％オフの79,800円（税込）で販売しています。

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豆挽きから抽出まで全自動！ 自宅が本格カフェに。

↑ デロンギの「全自動コーヒーマシン マグニフィカS スマート」。

全自動コーヒーマシン マグニフィカS スマートは、豆から挽きたて・淹れたての本格的なレギュラーコーヒーを、ボタンひとつで簡単に楽しめる全自動コーヒーマシン。低速回転で摩擦熱が発生しにくいコーン式のコーヒーグラインダー（ミル）を搭載しており、コーヒーの命であるアロマを逃さずに豆を挽くことで、安定したおいしさを実現しています。

本機ならではの魅力は、こだわりのオリジナルメニューです。エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合させた、日本人好みの深蒸しコーヒー「カフェ・ジャポーネ」や、豆の産地ごとのフルーティーな風味をすっきりと引き出す「スペシャルティ」を搭載。

さらに、フロス調整つまみ付きのミルクフロッサーも備えており、コツいらずできめ細かくふわふわなフォームミルクを作成可能。本格的なカフェラテやカプチーノも思いのままです。

コーヒーの濃さや抽出量、温度のカスタマイズが可能なうえ、電源ON／OFF時には自動で内部洗浄を行ってくれるため、日々のお手入れも簡単です。

至福のコーヒータイムで、毎日の生活をちょっと贅沢にしてみませんか？ お買い得なこの機会にぜひチェックしてみてください！





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