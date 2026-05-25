石川県内のタクシー運賃が約3年ぶりに値上げされました。25日からほとんどのタクシー会社で、普通車の初乗り運賃が100円上がっています。



利用者：

「年寄りとかは病院に行くから困る」

「しょうがないですよね」



北陸信越運輸局によると、運賃改定を届け出た石川県内のタクシー会社48社のうち、9割以上となる44社が初乗り運賃を600円から700円に引き上げました。

また、100円が加算される距離も約40メートル短縮され、実質的な値上げとなっています。



石川県内のタクシー運賃の値上げは、2023年6月以来約3年ぶり。



燃料費の高騰や人手不足など、タクシー業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、各社は今回の値上げ分をドライバーの待遇改善などに充てる方針です。

石川近鉄タクシー・池野 学 取締役支配人：

「タクシーの乗務員の給与は売上げに比例していくので、売上げが上がれば当然、給料もそれに比例して上がる。物価(高騰)に対応することは、給料を上げなくてはいけないので、それには売上を上げるために改定した」



石川県タクシー協会は、今回の値上げについて「良質なドライバーの確保やサービス向上などにいっそう努め、利用客の理解促進につなげたい」としています。

